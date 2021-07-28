Ежегодно 28 июля в Украине отмечают День PR-специалиста или День пиарщика. Сегодня стоит поздравить всех, кто занимается продвижением брендов и работает в этой сфере.

По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем пиарщика в прозе.

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Поздравляю с Днем PR-специалиста и от всей души хочу пожелать уникальных возможностей и потрясающих идей, высокой репутации и невероятных успехов в деятельности, блестящих планов и светлой удачи, ярких эмоций и верного счастья.

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Дорогие наши пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам всегда находить лучший и продуктивный способ раскрутки, пусть ваша креативная жилка всегда находит свое применение, а заказчики остаются довольны. С праздником и успехов во всем.

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В День пиарщика желаем много творческих идей, позитивного настроения, бесконечного вдохновения! Пусть итогом всех замыслов станет неизгладимое впечатление, а подход к работе будет примером для других! Успехов и реализации планов!

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Поздравляю с Днем PR-специалиста и хочу пожелать замечательных способностей в продвижении талантов и любых шедевров. Пусть каждый день обещает успех, пусть в деятельности каждое дело будет в выигрыше и с отличным результатом, пусть в твоей жизни, кроме славы и ярких праздников, всегда остается время на собственное счастье и добрые встречи с любимыми людьми.

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PR-специалисты отыгрывают важную роль в современном обществе, поскольку именно благодаря профессионалом этой отрасли бренды и звезды получают внимание публики.

Сейчас каждая успешная компания имеет пиарщика, который занимается ее продвижением. Официальным праздник стал только в 2005 году, но корни этого дня восходят еще древних времен.

Считается, что первым пиарщиком был Папа Римский Урбан Второй. Он призывал всех к Крестовым походам. А для того, чтобы привлечь внимание людей, он даже придумал собственный логотип и слоган.

Первым современным PR-специалистом стал американский журналист Айви Ледбеттер Ли. Он стал известен благодаря тому, что 28 октября 1906 года написал первый в истории пиара пресс-релиз.

Кстати, именно 28 октября во всем мире отмечается Международный День PR. В этот день принято организовывать корпоративные вечеринки и поздравлять всех PR-специалистов.