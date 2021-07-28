Ежегодно в Украине 28 июля отмечают праздник, посвященный одному из самых важных событий в истории государства — День Крещения Киевской Руси. Крестителем считается князь Владимир Великий, которого за это причислили к лику святых.

Праздник установил третий президент Украины Виктор Ющенко указом от 25 июля 2008 года.

Что известно о Крещении Киевской Руси

Принято считать, что Киевскую Русь крестили в 988 году, однако историки называют и другие даты. Князь Владимир понял, что язычество себя исчерпало, поэтому начал подбирать новую государственную религию.

Лично Владимир крестился в Византии. Относительно христианства, то это также был и хороший политический шаг, потому что в те времена Византия была самой сильной страной континента. Принятие христианства на Руси способствовало бы развитию страны и укреплению связей с европейскими государствами.

Сначала людей массово крестили в месте впадения реки Почайны в Днепр. Затем были и другие места. Однако еще долго люди оставались верными язычеству. Более того, ряд традиций перекочевал оттуда в христианство и живет до сих пор.