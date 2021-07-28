Уже несколько лет подряд в Украине 29 июля отмечают День сил специальных операций. Какие еще праздники выпадают на этот день — читайте в материале.
29 июля — какой сегодня праздник
Начиная с 2016 года 29 июля в Украине отмечают День сил специальных операций (ССО). Это самое молодое и самое современное подразделение Вооруженных сил Украины. Его считают военной элитой государства.
Кроме того, Силы специальных операций называют подразделением, аналогов которому не было в истории современной Украины. Все потому, что спецназовцев учат быть разведчиками, участвовать в рейдах в тыл врага, подпольной работе за линией фронта.
Стать частью подразделения ССО сможет не каждый. Ведь это подразделение отличается особенно высокими требованиями к отбору кандидатов на службу. Именно поэтому, согласно официальной статистике, отбор в Силы специальных операций проходят только 10% кандидатов.
Высокий статус этого подразделения подтверждает и тот факт, что в 2019 году 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF (Special Operations Forces). Поэтому его могут привлекать к Силам быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).
Но гораздо важнее то, что это первый случай в истории, когда сертификацию получило подразделение не из стран Североатлантического альянса.
Памятные даты 29 июля
1836 год — торжественное открытие Триумфальной арки в Париже.
1948 год — в Лондоне стартовали XIV Летние Олимпийские игры.
1958 год — в США создали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
1981 год — в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер.
2015 год — Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.
29 июля 1984 года родилась Анна Бессонова — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр.
Народные приметы на 29 июля:
- Если днем пройдет дождь, то это к хорошему урожаю.
- Если в этот день очень жарко, в скором времени стоит ждать похолодания.
- Если в небе низко летают птицы, то это к затяжным дождям.
Чего нельзя делать 29 июля:
- Нельзя ссориться, кричать и желать кому-то зла.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя делать генеральную уборку.
Именины 29 июля
Именины 29 июля отмечают Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иван.