Курс биткоина на 29 июля 2021 — сколько стоит криптовалюта

Электронная платежная криптовалюта Bitcoin, которая стала одной из самых популярных в мире, впервые за этот месяц стоит более $40 тыс.

Как передают Факты ICTV, об этом говорится на сайте Coindesk, который специализируется на цифровых валютах. По состоянию на 14.25 сегодня, 29 июля, Bitcoin стоит $40,196.

Также растет стоимость другой криптовалюты Ethereum, которая сейчас стоит $2 320. Пересечение отметки криптовалюта Bitcoin в $40 тыс. произошло впервые за последний месяц.

Общая капитализация рынка цифровых валют составляет $1,53 трлн. Сейчас Bitcoin представляет наибольшую долю общего рынка криптовалют.

По данным СМИ, именно он — условный законодатель тенденций в мире цифровой валюты. Согласно прогнозам экспертов, стоимость Bitcoin подорожает до $4 млн до конца 2030 года.

Однако такая цена будет расти постепенно, отмечают 42 эксперта, среди которых ученые и работники финансовых компаний, связанных с криптовалютой.

В частности, до конца 2021 года его стоимость составит около $66 284. В то же время 61% из них считают, что сейчас Bitcoin — недооцененный, однако вскоре будет происходить рост его цены.