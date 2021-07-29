День сил специальных операций ВСУ: поздравления в открытках

29 июля в Украине отмечают День сил специальных операций ВСУ. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Силы специальных операций — это отдельный род ВСУ, который был основан в 2016 году. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ был избран боевой лозунг Святослава Храброго — Иду на вы!

Профессиональный праздник ССО основал пятый президент Украины Петр Порошенко в 2016 году.

Он подписал соответствующий указ и отметил, что Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины играют важную роль в обеспечении обороноспособности государства.

Этот праздник необходим для содействия дальнейшего развития национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Украины.