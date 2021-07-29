Сегодня на официальной церемонии в Стаффорде, посвященной печальному событию — открытию мемориала полицейским, погибшим при исполнении обязанностей, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон умудрился всех развеселить.

Ему не поддавался зонтик. Он изо всех сил пытался справиться с этим аксессуаром, чтобы спастись от дождя и ветра, но у него не получалось сначала открыть зонт, а затем удержать его.

Борьба с зонтом рассмешила собравшихся, среди которых присутствовал и принц Чарльз.

Тот легким движением раскрыл свой зонтик. Премьер-министр решил сделать так же. Однако порыв ветра вывернул зонтик главы правительства наизнанку.

Этот инцидент вызвал живую дискуссию в сети. На Джонсона посыпались комментарии пользователей:

Неужели у премьера нет денег на приличный зонт?!

Купи новый!

Ему нужно пройти курсы по управлению зонтиком,

Включили новости по телевизору — и первое, что увидели, — Бориса Джонсона, который в прямом эфире борется со своим зонтиком.

Видео с зонтиком Бориса Джонсона моментально облетело сеть.

Интересно, что кроме принца и премьера больше ни у кого не было защиты от дождя. Поэтому гости наверняка намокли.

К слову, Джонсон оказался джентльменом, в отличие от Чарльза. Он настойчиво предлагал спрятаться под его зонтиком присутствующей на церемонии даме. И, возможно, она приняла бы его предложение, если бы зонт все-таки раскрылся.