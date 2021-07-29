30 июля 2021 года отмечается Международный день дружбы. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года, инициатором чего было ЮНЕСКО.

Основой для учреждения праздника стало подписание Декларации в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты, которое проходило с 2001 по 2010 год.

Какие еще праздники отмечаются в этот день, а также приметы и запреты на 30 июля читайте в материале Фактов ICTV.

30 июля – какой сегодня праздник

30 июля православные верующие почитают святую великомученицу Марину.

Она одна из самых почитаемых мучениц в христианстве как у православных, так и у католиков.

Кроме того, 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, чтобы повысить осведомленность населения Земли о положении жертв торговли людьми и поощрить права последних.

Также в этот день отмечается профессиональный праздник системных администраторов. Он празднуется в последнюю пятницу июля.

Приметы на 30 июля

Если в этот день идут грозовые дожди — осень будет дождливой, а зима — снежной;

если в этот день погода сухая и жаркая — жди холодной зимы.

Что нельзя делать 30 июля

30 июля не следует впервые признаваться в любви и принимать судьбоносные решения – такой шаг окажется ошибочным;

нельзя совершать крупные покупки — если воздержаться от трат 30 июля, семейный бюджет сильно увеличится;

нельзя шуметь в лесу, охотиться и собирать грибы – такие действия могут привлечь внимание темных сил.

Именины 30 июля

Сегодня День ангела отмечают: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина.