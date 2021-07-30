День системного администратора 2021: поздравления в картинках

30 июля празднуют День системного администратора 2021. Ежегодно этот праздник отмечается в последнюю пятницу июля.
Если в вашем окружении есть люди, которые причастны к профессии системного администратора, не забудьте их поздравить, поскольку их работа важна в любой современной компании.
Факты ICTV подготовили для вас поздравления с Днем системного администратора 2021 в картинках.
Сисадмины (сокращенно от полного названия) отвечают за оптимизацию работы компьютерных систем, поэтому именно благодаря им сотрудники офисов могут быстро обмениваться важной информацией.
В мире современных технологий все меньше компаний могут обойтись без эффективных и опытных системных администраторов, поэтому такая профессия считается одной из самых востребованных в сфере IT.
Факты ICTV также подготовили поздравления с Днем системного администратора в СМС — смотрите в нашем материале.