Ежегодно в последнюю пятницу июля в Украине отмечают День системного администратора. В этом году праздник приходится на 30 июля.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем системного администратора.

День системного администратора — поздравления в картинках / 9 фотографий

В современном мире инновационных технологий работа системных администраторов очень важна и ценна.

Именно они поддерживают работу компьютерных систем и локальных сетей.

Ни одно крупное предприятие или компания не обходятся без услуг системного администратора.

Профессиональный праздник системного администратора впервые отпраздновали в 2000 году.

Тогда программист Тед Кекатос решил организовать праздничный пикник на окраине Чикаго. В нем приняли участие члены небольшой IT-компании.

Ранее Факты ICTV рассказывали об идеях подарков системному администратору.

Как представители современной технологической профессии, администраторы неравнодушные к удобным приспособлениям. Поэтому им можно смело дарить гаджеты или всевозможные полезные устройства.