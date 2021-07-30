Ежегодно День системного администратора отмечают в последнюю пятницу июля. В этом году праздник приходится на 30 июля.

Сегодня стоит поздравить всех, кто работает с компьютерными и локальными сетями. Для этого Факты ICTV собрали СМС-поздравления с днем системного администратора.

***

Винтик сегодня не глючит,

Работает мышка исправно,

Админ наш все правильно включит,

Для нас же все это как тайна.

Спасибо админу большое,

За “винду”, за сетку, за мыло,

За дело его золотое,

Поздравим его мы красиво!

***

Друг любезный наш системный,

Наше горе от ума!

Малость вредный, чуть проблемный,

Но талантливый весьма;

Раз уж в расписанье штатном

Он такой у нас один,

Сделаем ему приятно:

Поздравляем, сисадмин!

***

Желаем вам неглючного ПО,

Зарплат больших и файлов адекватных,

И юзеров неглупых, и того,

Что пенится и булькает прохладой

День сисадмина – это повод, да

От мониторов синих оторваться,

И, отключив узлы и провода,

В реале бы с друзьям прогуляться!

***

С Днем сисадмина тебя поздравляю!

Успехов в работе, удачи желаю,

Пусть верными будут тебе провода,

И ясными будут все время глаза!

Желаю, чтоб меньше поломок случалось,

Чтоб все, что задумал всегда получалось!

Пусть жизнь дарит счастье везде и всегда,

И жизни дорога пусть будет светла!

***

По клаве пальцы бегают,

С лица стираешь пот,

Все время что-то требует

Офисный народ.

Тебя беречь бы надо нам:

У нас такой один!

Хвала недюжинным мозгам,

Товарищ сисадмин!

***

В этом мире сисадмин,

Словно в поле воин.

В клубе целом он один

Похвалы достоин.

Кто-то здесь в инет от жизни

Постоянно убегает.

Ну а сисадмин стабильно

За порядком наблюдает.

***

Несмотря на то, что праздник не является официальным, в крупных компаниях принято дарить подарки системным администраторам.

В знак уважения сисадмину можно презентовать сладости, наборы с кофе или компьютерные игры.

Праздник возник еще в 2000 году благодаря программисту Теду Кекатосу.

Он увидел журнальную рекламу Hewlett-Packard, где системному администратору, который установил новые принтеры, дарили цветы и корзины фруктов.

После этого Тед решил собрать своих коллег на праздничный пикник на окраине Чикаго.

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