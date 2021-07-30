В календаре на июль 2021 года нет государственных праздников и дополнительных выходных, однако много профессиональных дат.
В частности, в середине лета их отмечают украинские налоговики, бухгалтеры, металлурги, работники торговли, миротворцы, рыбаки и т. п.
Стоит также упомянуть о Днях семьи, поцелуя, дружбы и шоколада.
А 28 июля ежегодно отмечается День крещения Киевской Руси — Украины.
Праздники в июле 2021 — список
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
- 3 июля — Международный день кооперативов
- 4 июля — День Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля), День Национальной полиции Украины, День работников морского и речного флота, День судебного эксперта Украины
- 5 июля — День освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов
- 6 июля — Всемирный день поцелуя
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела
- 8 июля — День семьи
- 11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, День рыбака
- 14 июля — День взятия Бастилии
- 15 июля — Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев
- 16 июля — День бухгалтера Украины
- 18 июля — День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности)
- 20 июля — Международный день шахмат
- 25 июля — День зубного техника, День работников торговли
- 26 июля — День парашютиста
- 28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины, Всемирный день борьбы с гепатитом
- 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
- 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День системного администратора, Международный день дружбы
Церковный календарь на 2021
В июле есть также важные православные праздники, на которые стоит обратить внимание — это Рождество Иоанна Предтечи или Иванов день (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).
Детальный церковный календарь на 2021 — на Фактах ICTV.