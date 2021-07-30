Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Международный день дружбы — лучшие открытки с поздравлениями

Международный день дружбы — лучшие открытки с поздравлениями

30 июля празднуют Международный день дружбы. Праздник совсем молодой — только в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о его проведении.

Мы подготовили открытки с Днем дружбы для поздравления близких людей добрыми и приятными словами. Поздравления с Днем дружбы в картинках порадуют настоящих друзей даже на расстоянии.

Международный день дружбы в Украине: поздравления в открытках Международный день дружбы в Украине: поздравления в открытках

Читайте
Преображение Господне и День независимости Украины: календарь праздников на август 2021

Международный день дружбы в Украине: поздравления в открытках Международный день дружбы в Украине: поздравления в открытках Международный день дружбы в Украине: поздравления в открытках

В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. День Дружбы не стал исключением.

— В эти трудные и непредсказуемые времена крайне важно протянуть друг другу руки, чтобы не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира, — заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании в 2014 году.

По словам исследователей, дружба продлевает жизнь и защищает человека от разного рода заболеваний. Самым дружелюбным из городов является австралийский Сидней, а среди национальностей по дружелюбию лидируют бразильцы и филиппинцы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка