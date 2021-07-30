В курортной Кирилловке убирают медузы из пляжей с помощью трактора местных коммунальщиков.

В расчистке пляжей также участвуют добровольцы и жители поселка, которые стремятся как можно быстрее избавиться от нашествия мертвых медуз.

Чиновники рассказывают, что ежедневно с 5.00 до 6.00 сотрудники КП Развитие курортной зоны выезжают на уборку.

По данным директора предприятия Александра Жеребца, каждое утро коммунальщики вывозят с пляжа 1-1,5 полных прицепа.

— Несмотря на то, что в последнее время медуз значительно уменьшилось на побережье Кирилловки, мы должны быть готовы в любой день выйти, и вместе привести в порядок наши центральные пляжи. Такие проблемы надо решать вместе, — сообщает Александр Жеребец.

Ранее стало известно, что побережье Азовского моря заполнили медузы.

Туристы, которые отдыхали на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Эксперты связывают рост числа медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Источник: Кирилловский поселковый совет

Фото: Кирилловский поселковый совет