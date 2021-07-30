В 2021 году 31 июля отмечают несколько праздников, среди которых есть и всемирно важные даты. В Украине же в этот день отмечают Омельянов день, с которым связано много народных примет.

31 июля — какой сегодня праздник

31 июля верующие чтят память преподобного Иоанна Многострадального и святого Емилиана. По народным традициям, в этот день можно узнать, какой будет погода в первом месяце зимы. Если жарко — значит декабрь будет довольно холодным.

Ежегодно 31 июля католики чтят память святого Игнатиуса Лойолы. После осады испанского города, в котором он травмировал обе ноги, Игнатиус начал изучать религию. Во время долгого лечения он углубился в изучение религиозных книг, а через более чем десяток лет стал основателем ордена иезуитов.

Праздник 31 июля в других странах

В этот день также отмечают Всемирный день рейнджера. Его утвердили в 2007 году с благородной целью — почтить память лесников или егерей, которые погибли во время своей службы. Этот день призван отметить вклад профессионалов в сферу охраны природы.

В США 31 июля отмечают День Гавайского флага. Стоит отметить, что Гавайи — единственный штат США, который имел в своей истории период становления монархии. Именно в этом государственном символе, как в одном из самых важных для страны, отражены сегодняшние стремления населения к лучшей жизни и достижения гавайцев.

Приметы на 31 июля

пожелтевшие на верхушке листья березы предвещают раннюю осень;

если нечаянно уронить хлеб из рук — следует ожидать гостей;

рассыпать соль или разбить чашку — к богатству;

еловые шишки находятся только на верхушках деревьев — морозы будут не скоро, их стоит ожидать не раньше января;

птицы активно летают — в ближайшее время начнется дождь;

если пауки активно плетут паутину — к долгой сухой погоде;

много пчел летают в этот день — значит первый месяц осени будет теплым;

чихнешь в этот день или начнется сильный кашель — к большой прибыли;

если будет жаркий и солнечный день — тогда осень ожидается теплой;

увидеть чисто белого кота на улице — следует ждать повышение по карьерной лестнице;

услышать сильный гром — значит в ближайшее время пойдет град.

Что нельзя делать

не рекомендуется сегодня выходить из дома после захода солнца;

девушкам нельзя гадать на суженого, иначе это может “отпугнуть” его и около года провести в одиночестве;

не нужно подметать пол, чтобы не вымести из дома благополучие и здоровье;

нельзя брать и давать деньги в долг, даже если об этом просят самые близкие люди;

не стоит ругаться со своими близкими или сквернословить, иначе в жизнь нагрянет все плохое;

нельзя в этот день подавать на стол борщ, вареную картошку, а также есть селедку и другие морепродукты;

лучше не выходить из дома после заката солнца, иначе темные силы настигнут;

категорически нельзя переедать — считается, что чем больше живот в этот день — тем худее потом будет кошелек.

Именины 31 июля

Именины в этот день отмечают обладатели нескольких прекрасных имен. Среди них — Афанасий, Иван, Степан, Емельян, Леонтий, Ян, Эмиль, Мирон и Кузьма. 31 июля нужно поздравить людей, которые носят эти имена, с праздничной датой.