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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

С днем ангела Марины: поздравления в открытках и СМС

З Днем ангела Світлани

30 июля отмечают день ангела Марины. Именины празднуются в честь святой мученицы Марины Антиохийской, которая является покровителем имени.

Если у вас в окружении есть обладательницы этого имени, не забудьте их поздравить.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Марины в СМС и картинках.

 

Поздравления с днем ​​ангела Марины в СМС

***

Сегодня наступили именины
У самой лучшей девушки — Марины!
И я тебя, красотка, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Пускай господь мечтам тебя везет.
Пусть у тебя сбываются мечты,
Чтобы была красивой самой ты!

***

Мариночка, большой привет,
Для тебя есть поздравление,
Пусть тебе светит солнца свет,
И праздник дарит вдохновение!

***

Будь веселой, позитивной,
Кайф от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В чудный праздник принимай!

Никогда не огорчайся,
И смеясь, иди вперед,
Будет в жизни много счастья,
Во всех планах повезет!

***

Милая, Марина,
Будь неотразима,
Жизнь люби душой,
Будь сама собой,
Пусть тебе всегда везет,
Лучшей будь из года в год,
Никогда не огорчайся,
Только в радости — купайся!

Поздравления с днем ​​ангела Марины в картинках

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Значение имени Марина

Имя Марина латинского происхождения и образовалось от слова marinus, что в переводе означает морская.

Девушки, носящие это имя чаще всего обладают сильным характером и красотой. Они нетерпеливы, импульсивны в делах и склонны к разочарованиям.

Зачастую Марины чувствуют себя расковано и смело, умеют манипулировать людьми, обладают отличной фантазией и являются коммуникабельными. Ценят свою свободу и не терпят ограничений. Также они могут быть эгоистичными, тщеславными и рассудительными.

У девушек с этим именем хорошо развито воображение и интуиция.

Стоит отметить, что Марина всегда находятся в кругу поклонников, а брак для нее — символ спокойной и обеспеченной жизни. Однако избранник должен уделять ей много внимания.

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