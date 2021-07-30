30 июля отмечают день ангела Марины. Именины празднуются в честь святой мученицы Марины Антиохийской, которая является покровителем имени.

Если у вас в окружении есть обладательницы этого имени, не забудьте их поздравить.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Марины в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Марины в СМС

***

Сегодня наступили именины

У самой лучшей девушки — Марины!

И я тебя, красотка, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пускай господь мечтам тебя везет.

Пусть у тебя сбываются мечты,

Чтобы была красивой самой ты!

***

Мариночка, большой привет,

Для тебя есть поздравление,

Пусть тебе светит солнца свет,

И праздник дарит вдохновение!

***

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай!

Никогда не огорчайся,

И смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

***

Милая, Марина,

Будь неотразима,

Жизнь люби душой,

Будь сама собой,

Пусть тебе всегда везет,

Лучшей будь из года в год,

Никогда не огорчайся,

Только в радости — купайся!

Поздравления с днем ​​ангела Марины в картинках

Значение имени Марина

Имя Марина латинского происхождения и образовалось от слова marinus, что в переводе означает морская.

Девушки, носящие это имя чаще всего обладают сильным характером и красотой. Они нетерпеливы, импульсивны в делах и склонны к разочарованиям.

Зачастую Марины чувствуют себя расковано и смело, умеют манипулировать людьми, обладают отличной фантазией и являются коммуникабельными. Ценят свою свободу и не терпят ограничений. Также они могут быть эгоистичными, тщеславными и рассудительными.

У девушек с этим именем хорошо развито воображение и интуиция.

Стоит отметить, что Марина всегда находятся в кругу поклонников, а брак для нее — символ спокойной и обеспеченной жизни. Однако избранник должен уделять ей много внимания.