Хотя релизов видеоигр в августе 2021 года в среднем будет немного меньше, игроков ждет выход долгожданных проектов, некоторые из которых ожидают много лет.

Уже в конце августа можно будет почувствовать начало жаркого периода в индустрии видеоигр.

Порадовать себя новинками смогут как владельцы консолей нового поколения, так и сторонники портативного гейминга и платформ восьмого поколения.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх августа 2021 года и их датах выхода.

Aliens: Fireteam Elite

Последние годы можно ознаменовать возвращением кооперативных видеоигр наподобие серии Left 4 Dead. В 2021 году эта тенденция только набирает оборотов. Одним из представителей этого жанра станет Aliens: Fireteam Elite, действие которой будет происходить во вселенной фильмов Чужой.

Сюжет видеоигры будет разворачиваться через 23 года после событий третьего фильма серии. Игроки возьмут на себя роль одного из Колониальных пехотинцев, который служит на космическом корабле USS Endeavor. Его главная задача — реагировать на сигналы тревоги с внешних колоний.

Очень быстро станет ясно, что придется противостоять ксеноморфам — расе инопланетных созданий, которая терроризировала главных героев фильмов Чужой. Конечно, противостоять угрозе не придется самостоятельно. Aliens: Fireteam Elite рассчитана для прохождения тремя игроками, потому отправиться на борьбу с пришельцами можно будет в компании двух друзей или случайных игроков из сети.

Всего в видеоигре будет 12 уровней, которые разбиты на четыре кампании — по три уровня в каждой. В каждой из них у игроков будет ряд задач, которые необходимо выполнить, отбиваясь от ксеноморфов.

Кстати, самих пришельцев в видеоигре будет около 20 типов. Разработчики обещают, что игроки встретят как и известных по фильмам ксеноморфов, вроде Королевы, так и совершенно новые типы, которые придумали специально для видеоигры.

Геймплей очень напоминать серию Left 4 Dead, хотя и со многими различиями. Например, в видеоигре будет пять различных классов, у каждого из которых будет своя роль. Конечно, каждый из них сможет истреблять инопланетную угрозу, но это придаст Aliens: Fireteam Elite разнообразия.

В целом разработчики хотят, чтобы игроки не покидали Aliens: Fireteam Elite после первого прохождения. Для этого в видеоигру добавили пять уровней сложности, некоторые из которых будет реально преодолеть только после значительного апгрейда персонажа.

Кроме того, видеоигру обещают поддерживать дополнениями в течение значительного времени. Поэтому она может стать отличным пополнением коллекции всех, кому небезразличен жанр кооперативных шутеров.

Дата выхода: 24 августа

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК.

Psychonauts 2

Через 16 лет после выхода оригинальной части Psychonauts 2 наконец доберется до игроков. Оригинальный проект стал культовой классикой, даже несмотря на коммерческий провал.

События второй части будут развиваться сразу после Psychonauts in the Rhombus of Ruin, которая выходила только на VR. После спасения главного психонавта Трумана Занотти главный герой по имени Раз и команда психонавтов возвращаются в штаб-квартиру, чтобы узнать, что организация изменилась.

Вместо исследования психики ее члены стали прибегать к оккультным методам, таким как некромантия. Конечно, спасти психонавтов сможет только Раз, поэтому ему снова придется отправиться в путешествие по подсознанию различных персонажей.

Геймплей в Psychonauts 2 будет тяготеть к классическим платформерам. Игроки в роли Раза будут исследовать миры в подсознании персонажей, противостоять необычным врагам и использовать сверхспособности, чтобы решать различные загадки.

В арсенале Раза уже были такие сверхспособности, как телекинез, пирокинез, левитация и невидимость. Можно с уверенностью сказать, что во второй части их будет гораздо больше.

Конечно, главной фишкой видеоигры будет ее стилистика. Каждое подсознание будет отличаться своим уникальным стилем и необычными “правилами”.

Поскольку Раз теперь является “дипломированным” психонавтом, можно предположить, что все миры будут гораздо интереснее и опаснее, чем в первой части.

Режиссер серии Psychonauts Тим Шейфер заверил игроков, что много сюжетных линий, которые были представлены в первой части, продолжат в сиквеле. Например, история семьи главного героя и ее проклятие.

Не совсем понятно, насколько интересной она будет для новичков серии, которые получают наибольшее удовольствие от сюжета. Однако наверняка можно сказать, что Psychonauts 2 станет качественным платформером и подойдет для всех ценителей жанра.

Дата выхода: 25 августа

Платформы: PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

No More Heroes III

Третья часть безбашенного комедийного экшна No More Heroes обещает поднять планку во всех аспектах серии — от сюжетной составляющей до игрового процесса.

Главным героем по-прежнему выступит Тревор Тачдаун, который является лучшим наемным убийцей на Земле. На этот раз ему придется противостоять пришельцам, которые решили захватить нашу планету.

Однако даже такой поворот не изменит главного правила игры — соревнования за звание лучшего. Просто теперь соперники будут внеземные.

Поскольку это видеоигра от Grasshopper Manufacture, то следует ожидать, что сюжет будет развиваться самым смешным и трешовым образом и одновременно оставлять место для серьезных тем и поворотов.

Геймплей останется знакомым для фанатов серии. Как и раньше, главный герой будет вооружен лучевой катаной, которая может “покрошить” любого врага. Конечно, в арсенале Тревора появится много новых трюков, но разработчики оставили большинство из них в тайне.

No More Heroes III частично вернется к истокам серии вместе с восстановлением открытого мира, который игроки смогут исследовать между боями с межгалактическими захватчиками.

Они станут важным элементом геймплея, ведь перед каждым уровнем игрокам придется выполнять различные задания с целью заработать денег на то, чтобы бросить вызов пришельцам.

Задачи будут включать в себя как уничтожение различных целей, так и ​​обыденную работу, например, уборку мусора или кошение травы.

В общем нас ждет тот же самый любимый No More Heroes, но в новых красках и с новыми сумасшедшими фишками.

Дата выхода: 27 августа

Платформы: Nintendo Switch

Не оставить без внимания

В августе 2021 года выйдет еще несколько интересных проектов, на которые стоит обратить внимание всем любителям видеоигр.

Hades

Одна из лучших видеоигр 2020 года Hades наконец доберется до всех актуальных платформ. Ранее она выходила только на ПК и Nintendo Switch.

Она расскажет историю Загреуса — сына Аида, который пытается сделать все, чтобы выбраться из Тартара. Hades без преувеличения является лучшим представителем жанра Rougelike, в котором сочетаются динамичный геймплей и невероятный сюжет.

Уже 13 августа ее смогут испытать все владельцы актуальных платформ PlayStation и Xbox.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Оригинальная видеоигра Ghost of Tsushima, которая вышла в 2020 году, стала настоящим хитом как среди критиков, так и среди игроков. Теперь Sucker Punch предлагают снова пережить историю Джина Сакая, который противостоит монгольским завоевателям.

Кроме обновленной графики для консоли нового поколения, игроков ждет новый контент в виде еще одного острова. Разработчики обещают, что на его полное прохождение потребуется около 10-15 часов.

Владельцы PlayStation 5 и PlayStation 4 смогут обновиться до нового издания уже 20 августа.

Фото: Aliens Fireteam Elite

Видео: DoubleFineProd, PlayStation, IGN