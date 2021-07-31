Врач-дерматолог и поклонница итальянской кухни Ольга Пасечникова поделилась простым рецептом классической лазаньи.
Ольга как никто другой разбирается в приготовлении традиционного итальянского блюда.
Поскольку она следует рецептам мировых шеф-поваров: Гордона Рамзи, Джейми Оливера и Массимо Ботура.
Ингредиенты:
- лук — 1шт
- морковь — 2 шт
- говядина — 300 г
- свинина — 300 г
- моцарелла
- пармезан (можно заменить любым твердым сыром)
- помидоры — 3 шт
- красное вино — 150-200 г
- томатная паста
- базилик
- оливковое масло
- молоко — 0,5 л
- мука — 40 г
- сливочное масло
- листы для лазаньи
Приготовление:
- Мелко режем лук. Затем режем морковь кубиками.
- Складываем все в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и толстым дном. Добавляем туда говядину и свинину, а затем все тщательно перемешиваем.
- Для аромата и насыщенного вкуса добавляем красное вино. Продолжаем тушить с открытой крышкой, чтобы алкоголь испарился.
- К томатной пасте добавляем немного бульона или воды. Затем добавляем помидоры, которые предварительно нужно натереть на терке.
- Томатную смесь выливаем в сковороду с фаршем и тщательно перемешиваем. Добавляем зубчик чеснока и базилик. По желанию можно добавить немного тимьяна и сливочного масла.
Готовим соус бешамель:
- В кастрюлю выливаем молоко и добавляем муку. Перемешиваем до однородной массы.
- Натираем туда немного мускатного ореха, добавляем сливочное масло и пармезан. Продолжаем перемешивать.
- На дно прямоугольной формы выкладываем мясо, а потом листы. Затем снова викладываем мясную часть и посыпаем все пармезаном.
- Сверху добавляем моцареллу. Накрываем форму фольгой или пергаментом и ставим в духовку на 35 минут.