Июль, 31 в 10:00

Как приготовить классическую лазанью — пошаговый видеорецепт

Врач-дерматолог и поклонница итальянской кухни Ольга Пасечникова поделилась простым рецептом классической лазаньи. Ольга как никто другой разбирается в приготовлении традиционного итальянского блюда. Поскольку она следует рецептам мировых шеф-поваров: Гордона Рамзи, Джейми Оливера и Массимо Ботура. Ингредиенты: лук — 1шт

морковь — 2 шт

говядина — 300 г

свинина — 300 г

моцарелла

пармезан (можно заменить любым твердым сыром)

помидоры — 3 шт

красное вино — 150-200 г

томатная паста

базилик

оливковое масло

молоко — 0,5 л

мука — 40 г

сливочное масло

листы для лазаньи Приготовление: Мелко режем лук. Затем режем морковь кубиками. Складываем все в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и толстым дном. Добавляем туда говядину и свинину, а затем все тщательно перемешиваем. Для аромата и насыщенного вкуса добавляем красное вино. Продолжаем тушить с открытой крышкой, чтобы алкоголь испарился. К томатной пасте добавляем немного бульона или воды. Затем добавляем помидоры, которые предварительно нужно натереть на терке. Томатную смесь выливаем в сковороду с фаршем и тщательно перемешиваем. Добавляем зубчик чеснока и базилик. По желанию можно добавить немного тимьяна и сливочного масла. Готовим соус бешамель: В кастрюлю выливаем молоко и добавляем муку. Перемешиваем до однородной массы.

Натираем туда немного мускатного ореха, добавляем сливочное масло и пармезан. Продолжаем перемешивать.

На дно прямоугольной формы выкладываем мясо, а потом листы. Затем снова викладываем мясную часть и посыпаем все пармезаном.

Сверху добавляем моцареллу. Накрываем форму фольгой или пергаментом и ставим в духовку на 35 минут. Читайте Как приготовить Наполеон - пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.