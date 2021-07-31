Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Как приготовить классическую лазанью — пошаговый видеорецепт

лазанья

Врач-дерматолог и поклонница итальянской кухни Ольга Пасечникова поделилась простым рецептом классической лазаньи.

Ольга как никто другой разбирается в приготовлении традиционного итальянского блюда.

Поскольку она следует рецептам мировых шеф-поваров: Гордона Рамзи, Джейми Оливера и Массимо Ботура.

Ингредиенты:

  • лук — 1шт
  • морковь — 2 шт
  • говядина — 300 г
  • свинина — 300 г
  • моцарелла
  • пармезан (можно заменить любым твердым сыром)
  • помидоры — 3 шт
  • красное вино — 150-200 г
  • томатная паста
  • базилик
  • оливковое масло
  • молоко — 0,5 л
  • мука — 40 г
  • сливочное масло
  • листы для лазаньи

Приготовление:

  1. Мелко режем лук. Затем режем морковь кубиками.
  2. Складываем все в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и толстым дном. Добавляем туда говядину и свинину, а затем все тщательно перемешиваем.
  3. Для аромата и насыщенного вкуса добавляем красное вино. Продолжаем тушить с открытой крышкой, чтобы алкоголь испарился.
  4. К томатной пасте добавляем немного бульона или воды. Затем добавляем помидоры, которые предварительно нужно натереть на терке.
  5. Томатную смесь выливаем в сковороду с фаршем и тщательно перемешиваем. Добавляем зубчик чеснока и базилик. По желанию можно добавить немного тимьяна и сливочного масла.

Готовим соус бешамель:

  • В кастрюлю выливаем молоко и добавляем муку. Перемешиваем до однородной массы.
  • Натираем туда немного мускатного ореха, добавляем сливочное масло и пармезан. Продолжаем перемешивать.
  • На дно прямоугольной формы выкладываем мясо, а потом листы. Затем снова викладываем мясную часть и посыпаем все пармезаном.
  • Сверху добавляем моцареллу. Накрываем форму фольгой или пергаментом и ставим в духовку на 35 минут.
Читайте
Как приготовить Наполеон - пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка