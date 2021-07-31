С 1 до 7 августа ежегодно с 1990-го по инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.

В церковном календаре – это День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры Василия Великого.

В народе его называют День Мокрины, потому что обычно 1 августа шел дождь и холодало. Он считался последним днем лета. По нему делали прогноз на осень и будущий урожай.

1 августа — какой сегодня праздник

1 августа – это День инкассатора в календаре профессиональных праздников Украины. Его отмечают с 1939 года, когда создали подразделение инкассации при Госбанке СССР.

Народные приметы на 1 августа

Дождь с самого утра – осенью будет много осадков, начался днем – к щедрому урожаю озимых в следующем году.

На Мокрины тепло – бабье лето задержится.

Звездопад 1 августа – к сильному ветру.

Пух с осины опадает – примета, что в лесу появились подосиновики и можно отправляться за грибами.

Что нельзя делать 1 августа

Если в этот день дождь, то лучше не выходить на улицу, чтобы не навлечь беду в виде наводнений.

Нельзя убивать животных – даже для пропитания. Наши предки верили, что пролитая 1 августа кровь может негативно отразиться на судьбе потомков.

На Мокрины хозяйки не квасят огурцы, помидоры и капусту.

Именины 1 августа

Именины в этот день празднуют Григорий, Дмитрий, Евгений, Роман, Серафим, Степан и Тихон.