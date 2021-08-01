Ежегодно 1 августа в Украине отмечают День инкассатора.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем инкассатора в СМС.

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Чтобы были деньги целы

невредимы все зарплаты,

службу держите вы смело,

инкассаторы! Держать так!

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Инкассатором быть нелегкий труд

Он не потерпит слабаков.

Пусть Ваш путь к благополучию ведет

И деньги народа в целости сберечь!

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Бронежилет и мешок,

За спиной автомат и охраны чуток.

Инкассаторов всех поздравляю,

Чтоб не ограбили, им я желаю.

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Работа Ваша не проста

Ведь опасность поджидает кругом,

Наличность нужно в целости довезти

А суммы внушительные внутри!

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За сохранность денег вы всегда в ответе

Пусть воры боятся с Вами встречи.

Быть Вам сильными и отважными

В деле Вашем государственно важном!

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Профессия инкассатора считается одной из самых ответственных и опасных. Инкассаторы занимаются перевозкой финансовых ценностей, поэтому работа требует максимальной концентрации и хорошей физической подготовки.

Читайте Лучшие поздравления с Днем инкассатора в открытках

Кроме этого, профессия инкассатора высоко ценится работодателями и хорошо оплачивается. С каждым годом желающих работать в этой сфере становится все больше.

Впервые инкассаторская служба при Государственном банке Советского Союза была создана 1 августа 1939 года.

Поэтому именно в этот день отмечается профессиональный праздник инкассаторов. Сегодня стоит поздравить всех, кто так или иначе причастен к инкассаторским службам.