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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Лучшие поздравления с Днем инкассатора в СМС

деньги

Ежегодно 1 августа в Украине отмечают День инкассатора.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем инкассатора в СМС.

***

Чтобы были деньги целы
невредимы все зарплаты,
службу держите вы смело,
инкассаторы! Держать так!

***

Инкассатором быть нелегкий труд
Он не потерпит слабаков.
Пусть Ваш путь к благополучию ведет
И деньги народа в целости сберечь!

***
Бронежилет и мешок,
За спиной автомат и охраны чуток.
Инкассаторов всех поздравляю,
Чтоб не ограбили, им я желаю.
***
Работа Ваша не проста
Ведь опасность поджидает кругом,
Наличность нужно в целости довезти
А суммы внушительные внутри!
***
За сохранность денег вы всегда в ответе
Пусть воры боятся с Вами встречи.
Быть Вам сильными и отважными
В деле Вашем государственно важном!

***

Профессия инкассатора считается одной из самых ответственных и опасных. Инкассаторы занимаются перевозкой финансовых ценностей, поэтому работа требует максимальной концентрации и хорошей физической подготовки.

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Кроме этого, профессия инкассатора высоко ценится работодателями и хорошо оплачивается. С каждым годом желающих работать в этой сфере становится все больше.

Впервые инкассаторская служба при Государственном банке Советского Союза была создана 1 августа 1939 года.

Поэтому именно в этот день отмечается профессиональный праздник инкассаторов. Сегодня стоит поздравить всех, кто так или иначе причастен к инкассаторским службам.

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Фото: Depositphotos

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