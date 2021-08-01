Ежегодно в последнее воскресенье отмечается День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Традиционно в этот день поздравляют всех причастных к празднику.

Военно-воздушные силы Украины были созданы 17 марта 1992 года. В те времена на территории Украины размещались четыре воздушных армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилий, учебные и специальные учреждения. Однако с годами это все только разрушалось. 2014 года заставил начать возрождение Воздушных сил Украины наравне с другими подразделениями из-за военной агрессии со стороны России.

Воздушные силы — один из главных носителей боевого потенциала ВСУ, который используется для охраны воздушного пространства государства.

В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

В 2021 году День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приходится на 1 августа.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.