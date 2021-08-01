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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

С Днем Воздушных Сил ВСУ! Лучшие поздравления в картинках

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Ежегодно в последнее воскресенье отмечается День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Традиционно в этот день поздравляют всех причастных к празднику.

Военно-воздушные силы Украины были созданы 17 марта 1992 года. В те времена на территории Украины размещались четыре воздушных армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилий, учебные и специальные учреждения. Однако с годами это все только разрушалось. 2014 года заставил начать возрождение Воздушных сил Украины наравне с другими подразделениями из-за военной агрессии со стороны России.

Воздушные силы — один из главных носителей боевого потенциала ВСУ, который используется для охраны воздушного пространства государства.

В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

В 2021 году День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приходится на 1 августа.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

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