День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа — в этом году праздник приходится на 1 августа.
Праздник был установлен 27 июня 2007 указом президента Виктора Ющенко.
Сегодня стоит поздравить тех близких и знакомых, которые связали свою жизнь с Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
Мы подготовили самые лучшие и искренние поздравления в СМС с Днем Воздушных сил ВСУ. Эти поздравления поднимут настроение всем военным, причастным к Воздушным силам Украины.
Ныне поздравить хочу,
Здесь служат только мужчины,
Что смогут любому врагу
Отпор дать во что бы ни стало.
***
В День ВВС — не будет равнодушных!
Ведь в Украине армия в почете —
Наземные, воздушные войска,
Они всегда в походе иль в полете,
Их служба, хоть почетна — нелегка.
Они врагу всегда дадут отпор,
У них — отвага, доблесть и задор!
***
Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.
Счастья вам в семейной жизни,
Радости, достатка.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкою — посадка.
***
С Днем ВВС спешу поздравить
Мужчину лучшего, орла!
Желаю страстью бак заправить,
Поднять любовью два крыла!
Всю жизнь пускай лазурью неба
Сияет счастье над тобой!
А от судьбы ты смело требуй
В полет удачу брать с собой!
***
Воздух не терпит страх!
Воздух не терпит вранье!
Воздух как мир в небесах,
Но вы обуздали его!
На вас надеются дети
И вами гордится страна,
И покорить грозный ветер
ВВС стремится всегда!
Праздники в Украине
Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины включают в свой состав не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск. Речь идет об инженерных и даже разведывательных частях и подразделениях.
Фото: Командование ВВС Вооруженных Сил Украины/Air Force Command of UA Armed Forces