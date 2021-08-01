Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День Воздушных сил ВСУ: лучшие поздравления в СМС

День Повітряних сил ЗСУ

День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа — в этом году праздник приходится на 1 августа.

Праздник был установлен 27 июня 2007 указом президента Виктора Ющенко.

Сегодня стоит поздравить тех близких и знакомых, которые связали свою жизнь с Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Мы подготовили самые лучшие и искренние поздравления в СМС с Днем Воздушных сил ВСУ. Эти поздравления поднимут настроение всем военным, причастным к Воздушным силам Украины.

Ныне поздравить хочу,
Здесь служат только мужчины,
Что смогут любому врагу
Отпор дать во что бы ни стало.

***

В День ВВС — не будет равнодушных!
Ведь в Украине армия в почете —
Наземные, воздушные войска,
Они всегда в походе иль в полете,
Их служба, хоть почетна — нелегка.
Они врагу всегда дадут отпор,
У них — отвага, доблесть и задор!

***

Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.

Счастья вам в семейной жизни,
Радости, достатка.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкою — посадка.

***

С Днем ВВС спешу поздравить
Мужчину лучшего, орла!
Желаю страстью бак заправить,
Поднять любовью два крыла!

Всю жизнь пускай лазурью неба
Сияет счастье над тобой!
А от судьбы ты смело требуй
В полет удачу брать с собой!

***

Воздух не терпит страх!
Воздух не терпит вранье!
Воздух как мир в небесах,
Но вы обуздали его!

На вас надеются дети
И вами гордится страна,
И покорить грозный ветер
ВВС стремится всегда!

Праздники в Украине

Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины включают в свой состав не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск. Речь идет об инженерных и даже разведывательных частях и подразделениях.

Читайте
Преображение Господне и День независимости Украины: календарь праздников на август 2021

Фото: Командование ВВС Вооруженных Сил Украины/Air Force Command of UA Armed Forces

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка