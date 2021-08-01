2 августа 2021 года православные христиане по всему миру отмечают День пророка Ильи. Этот святой, помимо прочего является покровителем грома и молний.

Согласно народным верованиям, сегодня заканчивается лето и начинается осень, поэтому детям с этого дня запрещали купаться. Чтобы попросить заступничества у святого Ильи, христиане в этот день идут на утреннее богослужение и молятся пророку.

2 августа – какой сегодня праздник

Кроме того, 2 августа отмечается Перунов день. У наших предков было принято, что все мужчины, которые присутствуют на зачине, должны были иметь при себе какое-либо оружие.

Если его ношение было запрещено, то брали с собой ножи и топоры, после чего совершали торжественное шествие с песней.

После прославления Перуна воины приступали к освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, возлагали мечи, топоры, копья, ножи, булавы и другое холодное оружие.

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Народные приметы на 2 августа

Если весь день гремит гром – жди града;

если начался дождь – в этом году урожай зерновых будет хорошим;

кто на Илью попал под дождь — тот весь следующий год будет здоровым.

Что нельзя делать 2 августа

В день Ильи и после него нельзя купаться – иначе можно простудиться;

нельзя выпускать на улицу домашних животных – иначе они потеряются;

нельзя стоять на перекрестках – в этот день там собирается нечисть;

нельзя работать в поле – кто этим запретом пренебрежет, может погибнуть от удара молнией.

Именины на 2 августа

Сегодня день ангела празднуют: Илья, Александр, Георгий, Тихон.