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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на август 2021 года

Гороскоп на август 2021 года

Подробный гороскоп на август 2021 года составила астролог Татьяна Диденко.

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Овнам в августе будет комфортно и уютно. Работа стабильная, зарплата ожидается по плану. Однако рожденным в последней декаде знака нужно поменьше идти на риск и споры. Очень вероятно столкновение с властями.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Тельцы продолжают свои начинания. Этот знак уже два года во власти силы Урана. А он дает резкие изменения во многих  областях жизни. Но август принесет активность в общении и достижении своих целей. Тельцы, рожденные в последней декаде, берегите свои финансы. Траты будут очень неожиданные.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Близнецы в августе будут заняты обучением, подготовкой к школе. К 20 августа будут готовы списки в магазин и будут совершаться нужные покупки, которые принесут удовольствие. Конец месяца принесет какие-то скандалы и неприятности.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Раки в августе будут заниматься своими обычными делами, многие уже побывали в отпуске и полны сил, готовы к работе и к общению с друзьями. Только рожденные в последней декаде знака имеют большую вероятность столкновения с органами власти (штрафы и различные письма от высших инстанций).

Гороскоп для Львов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Львы в последний месяц лета потратят много денег — кто на отдых, кто на ремонт, кто на подарки. Много общения и с друзьями, и не с очень приятными личностями. Период тяжелой работы начинается прямо с 1 августа. Но с середины месяца немного поутихнет. Но все же присутствуют форсмажные ситуации, что выводит из себя критичных Львов. Подготовка детей к учебе проходит под их четким наблюдением.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Девы, рожденные в самом начале месяца, берегите и здоровье, и деньги. Упрямство и агрессивность во взглядах вам не сыграет на пользу. 10-13 числа будут конфликты с детьми и партнерами по браку. Вспомнится давняя обида, причем надуманная вами же. Женщины очень склонны к плаксивости. Алкоголь только усугубит душевные муки. Можно просто устроить вечеринку или сходить в кино. Настроение вмиг исправится.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

У Весов пол августа пройдет ровно, без больших изменений в худшую сторону. А с 20 августа Венера зайдет в знак Весов, и это принесет в жизнь равновесие, порядок, много общения с близкими людьми и старыми друзьями. Если вы дизайнер, архитектор, математик, то возможностей развиваться станет больше. Можно купить себе давно необходимые вещи. Они прослужат долго. И ваши дети будут готовы к учебе благодаря вашему чувству долга.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Скорпионы будут в относительно неплохой форме, тренироваться не хочется, но сознание говорит, что нужно. Идет внутренняя борьба с ленью. Много нужных, запланированных давно дел, что выполняются с трудом. Знак Скорпиона продолжает стоять в оппозиции к Урану. Поэтому тенденция много делать, а получать результат наполовину, сохраняется. Совет: не работайте в режиме Отличника. Это только подорвет здоровье.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Стрелец все еще мечтает о путешествии или отдыхе. Но этот месяц пройдет по давно задуманному плану. Если захотите внести неожиданные коррективы, то до 11-12 числа это не нужно делать, у вас ничего не выйдет. Только то, о чем уже договорено. Но уже с 20 августа у вас будет все получаться, и настроение будет хорошим. Правда, с детьми надо успеть побегать по магазинам.  Этот процесс будет в суматохе. Не тяните до последнего.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Козероги спокойные в этом месяце. У них все под контролем. Только с 20 августа, когда Венера войдет в знак Весов, Козероги почувствуют дискомфорт в их размеренной жизни. Постарайтесь все финансовые дела решить до 20-го числа. И тогда все будет под вашим контролем, и так как вы решите. В жизни детей ( внуков) тоже все к концу месяца станет на свои места и они будут готовы к новому учебному году. Вот только рожденные 16-21 января будут ощущать тяжесть неизбежных проблем, которые зависят от вышестоящих инстанций.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака

У Водолеев продолжаются испытания на прочность. Ощущение, что вы постоянно сдаете экзамены. С детьми, правда, все хорошо, вы общаетесь, проводите много времени, у вас дружба. Но к 20 августа тяжесть пройдет, и вы успеете отдохнуть с семьей и купить для себя что-то очень необходимое. Только 28-29 августа будут очень насыщены неожиданными срочными делами и встречами. Но вы все успеете, хотя и будете переживать.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака

Для Рыб август будет относительно спокойным. Правда, с детьми будет куча дел. Они успеют еще поехать отдохнуть с бабушками, дедушками. И вы при желании можете организовать небольшой отдых у воды. Впрочем, до 10 августа будут какие-то личные конфликты, ощущение нехватки любви и внимания. И весь месяц пронизан выяснениями отношений, решением, что же мне выбрать, ехать или не ехать. Вам необходима передышка, нужно остановится хотя бы на две недели. Наберитесь сил. Обретите спокойствие в душе. Этот месяц опасен агрессивностью и обманом. Не пейте алкоголь. Он спровоцирует новые вспышки обид и претензий (даже к самому себе). Не нарушайте режим сна. И тогда вы проживаете этот месяц с минимальными потерями.

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