Гороскоп на неделю, с 2 по 8 августа 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Основным событием этой недели является противостояние Сатурна – его оппозиция к Солнцу. Это время, когда стратегические планы проходят проверку. Также к этому противостоянию присоединяется Меркурий. Это значит, что мы не только проверяем свои планы, но и обсуждаем их, пытаемся найти ошибки в них. В течение этой недели мы можем сталкиваться с какими-то препятствиями во время решения вопросов, связанных с документами. Также люди могут довольно долго и резко выяснять отношения со старшими и авторитетными людьми. Поэтому это не лучшая неделя для посещения официальных инстанций.

В воскресенье, 8 августа, будет новолуние. Оно довольно сложное, и отражает противостояние с Сатурном, но основной его эффект будет относиться уже к следующей неделе. В день новолуния не стоит вступать в конфликты.

Гороскоп для Овнов

Для Овнов неделя будет сложной из-за того, что дела, которыми вам нравится заниматься, не идут так, как хотелось бы, приходится преодолевать препятствия. Могут быть какие-то конфликты и недопонимания с друзьями и детьми. Будьте осторожны с критикой в адрес других людей. Кроме того, вас также могут критиковать в этот период. Из позитива — могут быть неожиданные, но приятные поступления денег (скорее всего, это будут бонусы на работе).

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов неделя может оказаться очень приятной, так как она принесет романтические знакомства, развлечения, отдых, получение давно желанных подарков или призов. Также вы можете наградить сами себя чем-то очень приятным. С другой стороны неделя может оказаться неприятной для тех, кто упорно пытается достичь каких-то важных целей. Лучше пересмотреть свои планы, чтобы найти в них ошибки. Таким образом вы можете выйти на более качественную стратегическую цель.

Гороскоп для Близнецов

Это не лучшая неделя для того, чтобы отправляться в путешествия. В дороге могут быть какие-то препятствия. Также в этот период вы можете выяснять отношения с близкими людьми из-за ролей или ответственности в паре. Это хорошая неделя для того, чтобы отдохнуть в домашней обстановке. Сейчас не стоит выходить в свет. В целом от общения в обществе не нужно ожидать тех бонусов, к которым вы привыкли.

Гороскоп для Раков

Вам нужно обратить внимание на ваши траты, бюджет. Могут быть непредвиденные и неприятные расходы, особенно в начале недели и на выходных. Также активизируется сфера общения, появляются люди, которые от вас чего-то хотят, и мотивируют на какие-то достижения. Такое общение может быть очень полезным. В отношениях с партнерами может быть некий прорыв, благодаря откровенному разговору, который может оказаться неприятным, но продуктивным.

Гороскоп для Львов

Для Львов неделя довольно сложная и является логичным продолжением предыдущей. Отношения с партнерами складываются не лучшим образом. Трудности с определением своего места в партнерстве. Вы можете столкнуться с критикой, которую не любите. Однако нужно иметь мужество выслушать, ведь она может оказаться достаточно конструктивной. Относительно финансов, то это неделя неплохая. Активизируется тема доходов, вы можете получить какие-то приятные подарки, бонусы, особенно в начале недели.

Гороскоп для Дев

У вас может быть романтическое знакомство. Правильным будет не только строить планы, но и делать какие-то шаги в сторону достижения целей. Обратите внимание на здоровье. Несмотря на то, что возрастает энергия и желание действовать, сейчас нужно давать себе отдых и разумно балансировать между работой и релаксом.

Гороскоп для Весов

Неплохая неделя для того, чтобы попытаться вернуть долги. Также можете попросить своих должников вернуть деньги. Одновременно возможны выяснения отношений, ссоры и конфликты с друзьями, коллегами. Не лучшая неделя для работы в группе. Сосредоточьтесь на работе, которую вы можете выполнить в одиночку. В отношениях с партнерами лучше уделить время общению тет-а-тет.

Гороскоп для Скорпионов

Наиболее напряженным может быть начало недели, когда какие-то проекты будут требовать много внимания, вы можете не успевать. Важно все спланировать и грамотно распределить свое время. На ближайший месяц акцент перемещается на работу в группе, а также на общение с коллегами. В начале недели могут быть и приятные, неожиданные события в отношениях с партнерами. Также могут быть и романтические знакомства. Возможно, они не будут длительными, но интересными точно.

Гороскоп для Стрельцов

У вас начинается месяц более активной работы, достижения целей. Уделяйте много внимания деталям. В отношениях родственниками (братьями, сестрами) обратите внимание на выбор речевых оборотов, так как вы можете задеть того, кого любите и уважаете. В начале недели возможна какая-то приятная новость на работе или связанная с вашим статусом. Обратите внимание на свои траты, так как они могут быть завышенными, особенно это касается поездок.

Гороскоп для Козерогов

Продолжается тема финансов, долгов и распределения своего бюджета. В начале недели можете обнаружить нехватку средств, но это быстро восполнится. Хорошее время, чтобы отправиться в путешествие или в поездку.

Гороскоп для Водолеев

У вас, как и у Львов, продолжается тема предыдущей недели. Она может быть связана с партнерскими отношениями. Постарайтесь не замыкаться в себе, обсудите с партнером все, что вы хотите, хоть это и не просто. Будьте готовы к тому, что партнер не вопримет все, что вы хотите до него донести, но иногда нужно отстаивать свои интересы и границы, чтобы обозначить их в разговоре. Это неплохая неделя для заработка. Можно больше времени посвятить работе. Некоторые из вас могут обнаружить, что убегают от решения личных проблем в работу.

Гороскоп для Рыб

Это может быть неделя романтического и приятного времяпровождения как с новыми знакомыми, так и с давними партнерами. Постарайтесь использовать это время для укрепления взаимоотношений, но не начинайте длительных разбирательств. Лучше займитесь друг другом. Помните, что все болезни от нервов, поэтому берегите себя и близких.

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