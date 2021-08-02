В августе 2021 года украинцы будут отдыхать больше, чем обычно. В последний месяц лета предусмотрено десять официальных нерабочих дней.
Дополнительные выходные ждут украинцев по случаю Дня Независимости Украины. В этом году праздник приходится на вторник (24 августа).
Понедельник (23 августа) также будет выходным днем, но его нужно будет отработать в субботу, 28 августа.
В общем в третий месяц лета украинцы будут работать 21 день.
Выходные в августе 2021
- 1 августа
- 7-8 августа
- 14-15 августа
- 21-24 августа
- 29 августа
Праздники в августе 2021
- 1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 2 августа — Ильин день
- 5 августа — Международный день светофора
- 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя
- 9 августа — Международный день коренных народов мира
- 12 августа — Международный день молодежи
- 14 августа — Медовый спас, Начало Успенского поста
- 15 августа — День археолога
- 19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне, День пасечника
- 23 августа — День Государственного Флага Украины
- 24 августа — День Независимости Украины
- 27 августа — Ореховый (Хлебный) Спас, Окончание Успенского поста
- 28 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика
- 29 августа — День шахтера.