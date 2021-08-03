3 августа в ряде стран отмечают необычный праздник – День арбуза.
Торжество появилось в США и было национальным, поскольку американцы являются нацией, которая потребляет больше всего арбузов.
Какие еще праздники и именины в этот день, а также приметы и запреты – читайте в материале Фактов ICTV.
3 августа – какой сегодня праздник
3 августа православные христиане отмечают День святого Иезекииля.
Этот святой жил в шестом веке до Рождества Христова.
Он родился в городе Сарире и происходил из колена Левиина. Получил сан священника так же, как и его отец Вузий.
Во время второго нашествия вавилонского царя Навуходоносора на Иерусалим его, царя Иехония II и многих других иудеев отправили в Вавилон. На 30-м году жизни у него было видение о будущем еврейского народа и всего человечества.
Кроме того, согласно народному календарю, 3 августа отмечается День Онуфрия Молчаливого и Семена-Летопроводца.
Народные приметы на 3 августа
- Если на Онуфрия гроза – осень будет теплой и затяжной;
- если на муравейниках большие кучи – жди холодной зимы;
- если утром обильная роса – урожай льна будет плохим;
- если сороки громко кричат – зима в этом году будет теплой.
Что нельзя делать 3 августа
- Нельзя много разговаривать — иначе возникнут проблемы;
- нельзя ссориться – в противном случае на ближайшие семь дней удача от вас отвернется;
- нельзя рассказывать о помолвке – иначе брак будет неудачным;
- нельзя прикасаться к острым предметам – иначе можно порезаться, а рана будет заживать долгое время.
Именины на 3 августа
Сегодня День ангела празднуют: Анна, Лидия, Евгений, Иван, Петр, Федор, Онисим, Онуфрий и Семен.