3 августа в ряде стран отмечают необычный праздник – День арбуза.

Торжество появилось в США и было национальным, поскольку американцы являются нацией, которая потребляет больше всего арбузов.

Какие еще праздники и именины в этот день, а также приметы и запреты – читайте в материале Фактов ICTV.

3 августа – какой сегодня праздник

3 августа православные христиане отмечают День святого Иезекииля.

Этот святой жил в шестом веке до Рождества Христова.

Он родился в городе Сарире и происходил из колена Левиина. Получил сан священника так же, как и его отец Вузий.

Читайте Церковный календарь праздников на август 2021

Во время второго нашествия вавилонского царя Навуходоносора на Иерусалим его, царя Иехония II и многих других иудеев отправили в Вавилон. На 30-м году жизни у него было видение о будущем еврейского народа и всего человечества.

Кроме того, согласно народному календарю, 3 августа отмечается День Онуфрия Молчаливого и Семена-Летопроводца.

Народные приметы на 3 августа

Если на Онуфрия гроза – осень будет теплой и затяжной;

если на муравейниках большие кучи – жди холодной зимы;

если утром обильная роса – урожай льна будет плохим;

если сороки громко кричат – зима в этом году будет теплой.

Что нельзя делать 3 августа

Нельзя много разговаривать — иначе возникнут проблемы;

нельзя ссориться – в противном случае на ближайшие семь дней удача от вас отвернется;

нельзя рассказывать о помолвке – иначе брак будет неудачным;

нельзя прикасаться к острым предметам – иначе можно порезаться, а рана будет заживать долгое время.

Именины на 3 августа

Сегодня День ангела празднуют: Анна, Лидия, Евгений, Иван, Петр, Федор, Онисим, Онуфрий и Семен.