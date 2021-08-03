К Олимпийским играм-2020 в Токио японские дизайнеры создали уникальные кимоно, отражающие культуру стран-участниц спортивных соревнований.

На кимоно, которое представляет Украину, изображены две аиста, цветы подсолнуха, скрытый рисунок писанки, а также статуя киевского князя Владимира.

— Здесь изображена история. Используя дизайн украинских народных костюмов на рукавах и воротнике, можно почувствовать экзотичность, а контраст между желтым и голубым флагом Украины производит сильное впечатление на всю работу, — говорится в описании к украинскому кимоно.

Авторы отдельно отметили несколько кимоно, а именно Канады, Сингапура, США, Великобритании, Таиланда, Перу, Кении.

О канадском кимоно пишут, что символика страны легко адаптируется к кимоно, поскольку кленовые листья являются одновременно традиционной японской эстетикой и символом нации Северной Америки. На кимоно Великобритании изображены лондонский Тауэр и Биг-Бен, на австралийском и кенийской представлен богатый животный мир стран.

Аисты, подсолнухи и князь Владимир: в Японии создали уникальное украинское кимоно / 6 фотографий

Для Таиланда дизайнеры использовали яркий цветочный узор и фонарики khom loi, плывущие в ночное небо, а также изображения слонов и нага (змеевидные мифические существа в индуизме и буддизме, — Ред.), которые считаются благоприятными существами в тайском фольклоре.

Кимоно США особенно разнообразно: флаг страны сформирован из цветов, а также изображен величественный белоголовый орел и вид из космоса на южную и восточную береговую линии.

Соответствующий проект еще в 2017 году запустила японская международная информационная организация Imagine Oneworld. Его целью было создание уникального рисунка кимоно для каждой страны на планете.

Дизайн разрабатывали в сотрудничестве с посольством каждой страны. Он воспроизводит влияние и отсылки к уникальной культуре, природе, архитектуре и истории стран.

Через четыре года Imagine Oneworld воплотили идею в реальность, выпустив 206 уникальных кимоно. Изначально планировалось, что эти кимоно включат в церемонии открытия Игр-2020 в Токио, но этим планам не суждено было воплотиться.

Источник: Kimono Project

Фото: Kimono Project, Unsplash