В субботу, 21 августа, в Киеве состоится фестиваль народных художественных промыслов Этника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Во время мероприятия 47 носителей уникальных традиционных техник представят свои работы.

Главной миссией фестиваля Этника является раскрытие потенциала народных промыслов. Организаторы стремятся проиллюстрировать актуальность аутентичной культуры для современности.

— В отличие от многих западных стран, в Украине сохранились носители аутентичной культуры. Используя оригинальные техники, они создают изделия, актуальные в современном контексте: интерьерах, дизайне одежды, сервировке, — сообщила пресс-служба ведомства.

В фестивале примут участие 12 медийных персон. Каждый будет представлять отдельный вид промыслов — от резьбы до керамики.

В частности, в спецпроекте примут участие такие артисты как Александра Зарицкая (группа Kazka), группа Go-A, Алина Паш, Dzidzio, дизайнеры Екатерина Сильченко и Лилия Литковская, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, олимпийский призер Дарья Билодид, телеведущие Екатерина Осадчая и Руслан Сеничкин.

Напомним, что 24 августа на НСК Олимпийский состоится праздничное шоу ко Дню Независимости Украины.

Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн. В мероприятии примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета и симфонический оркестр. Среди них — Олег Винник, Оля Полякова, Потап, София Ротару, Тина Кароль, Океан Эльзы и другие.