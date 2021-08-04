Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов.
Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко на всеукраинском форуме Украина 30. Имидж Украины.
— Если говорить о планах на присутствие в ЮНЕСКО, то у нас на сегодняшний день в предварительном перечне находятся 17 объектов, — сказала Фоменко.
Она отметила, что условия включения объектов в список ЮНЕСКО достаточно строгие, поэтому не все выбранные объекты имеют шансы туда попасть.
По словам Светланы Фоменко, сейчас в список всемирного материального наследия ЮНЕСКО входят семь украинских достопримечательностей:
- Киевский Софийский собор и Киево-Печерская лавра;
- Исторический центр Львова;
- Геодезическая дуга Струве;
- Буковые леса Карпат;
- Резиденция митрополитов Буковины и Далмации;
- Деревянные церкви Карпатского региона Польши и Украины;
- Древний город Херсонес Таврический.
А перечень нематериального наследия человечества ЮНЕСКО от Украины насчитывает три элемента. Среди них Петриковская роспись, Косовская керамика и песни Днепропетровской области.
— Еще два элемента ждут своего включения в этот список. Это культура приготовления украинского борща и крымско-татарский орнамент орьнек, — добавила Фоменко.
Напомним, что в мировое наследие ЮНЕСКО входят выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества.
Основной задачей организации является сохранение этих объектов и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.
По состоянию на 2021 год список всемирного наследия насчитывает 1 154 объекта, каждый имеет собственный идентификационный номер.
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Об этом заявила председатель Гостуризма Марьяна Олеськив. Она отметила необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине.