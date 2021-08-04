День ангела – Марии (4 августа): поздравления и значение имени

4 августа христиане чтят память Святой Марии Магдалины. В этот день обычно приветствуют Марий с днем ​​рождения.

Что известно о Марии Магдалине

Мария Магдалина, согласно легенде, была ученицей Иисуса Христа и мироносицей. В Новом Завете говорится, что Мария была одержима демонами, а Иисус ее вылечил. Марию Магдалину считают покровительницей учителей, парикмахеров, соцработников.

Значение имени Мария

Марии обычно общительны и уверены в себе. Также они очень хорошие и скромные. Часто среди Марий встречают интроверты, поэтому им сложно находить новых друзей. Однако Марии умеют поддерживать своих близких и утешать в горе.

Девушки, которые носят это имя, элегантные, аккуратные и красивые. Они любят следить за своим внешним видом. Дома Марии любят поддерживать чистоту и уют. Насчет работе, то они очень трудолюбивые и преданные, но редко сближаются с коллегами.

Поздравления с днем ​​ангела Марии

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Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

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Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

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Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

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Мария, поздравляю! Желаю тебе прекрасной, радостной жизни, любви и счастья, достатка и удачи. Пусть перед тобой откроются прекрасные возможности выстроить блестящую карьеру и чудесные личные отношения. Успехов тебе, вдохновения, мудрых решений!

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