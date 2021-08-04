Эксперты ресторанного путеводителя Michelin уже работают в Украине. Вскоре они опубликуют рейтинг украинских ресторанов.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко на форуме Украина 30. Имидж Украины.

Он добавил, что группы экспертов Michelin заинтересованы в будущем сотрудничестве с Украиной.

— По поводу сотрудничества с Michelin. Эта история начиналась курьезно, но потом мы несколько раз встречались с руководством. В Украине работают группы экспертов Michelin — они ездили в Одессу, были в Киеве и еще в нескольких городах. Мы надеемся, что в ближайшее время будут определенные движения в этом направлении, — сказал посол Украины во Франции.

Вадим Омельченко отметил, что ранее Украина не участвовала в международных гастрономических мероприятиях и фестивалях, поэтому сейчас они пытаются это исправить.

— На следующий год мы зарегистрированы почти на все кулинарные площадки. Начиная от центрального парижского Village Internacional de la Gastronomie и заканчивая фестивалями мишленовских шефов в Мужене и Бордо. Надеемся, что Украина будет достойно представлена, — добавил посол.

Более того, представители французского журнала Вино и гастрономия хотят посетить Украину и посвятить ей один из выпусков издания.

Напомним, что Michelin — это самый влиятельный ресторанный рейтинг, который начали формировать в 1900 году.

Заведения, которые входят в рейтинг, считаются достаточно престижными. Однако процедура оценки ресторанов серьезная и анонимная.