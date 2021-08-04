На 5 августа приходится немало важных праздников — как в Украине, так и за рубежом. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 5 августа, а также приметы и запреты.

5 августа — какой сегодня праздник

5 августа — это 217-й день года. В этот день отмечают Международный день светофора. Дата выбрана потому, что именно 5 августа 1914 года в США появился первый светофор.

В то время светофор светился только двумя цветами — красным и зеленым. А во время переключения раздавался звук.

Этот прибор был изобрел в 1868 году британец Джей Найт в Лондоне, но тогда он взорвался и ранил человека.

В Украине первый светофор был установлен в Харькове в 1936 году.

Также 5 августа — Всемирный день устриц. Впервые этот праздник начали отмечать в США, где он имеет значение национального. В этот день американские рестораны соревнуются в приготовлении устриц по самым оригинальным и вкусным рецептам.

Интересно, что моллюски, которые считаются деликатесом, ранее во Франции и Великобритании потребляли бедные слои населения.

В этот день отмечают много церковных праздников. Верующие чтят память мучеников Трофима, Феофила и 13 мучеников. Они погибли в результате гонения на христиан при правлении императора Диоклетиана. Приведенные на суд, они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву языческим богам. Император приказал их обезглавить.

Также 5 августа — день Почаевской иконы Божьей матери. Эта икона является одной из наиболее значимых для православных верующих. Уже более 400 лет она находится в Почаевской Лавре, что в Тернопольской области. Икона считается чудотворной и может исцелять тяжелые болезни, к ней обращаются и за освобождением пленных.

Происхождение Почаевской иконы Божьей матери неизвестно. По предположениям, ее могли создать в Болгарии или Византии, поскольку она написана в византийском стиле.

Икону еще чествуют 12 апреля и 21 сентября.

Именины 5 августа

Именины 5 августа отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

Что нельзя делать 5 августа

Спать дольше обычного, иначе удача пройдет мимо.

Ругаться и плохо думать о родных людях.

Злоупотреблять алкогольными напитками и переедать.

Бездельничать.

Ломать дерево калины — это может принести несчастье.

После обеда идти на поле или огород.

Принимать важные решения.

Приметы на 5 августа

Роса — к хорошей погоде.

Вечером появился туман — погода будет хорошей.

Приснился хлеб — к ссоре.

Если совы кричат ​​- жди холода.

На небе много звезд — через несколько дней пойдет дождь.

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Кто родился 5 августа

Французский писатель Ги де Мопассан.

Художник украинского происхождения Илья Репин.

Украинский певец Борис Гмыря.

Американский астронавт Нил Армстронг, который первым совершил полет на Луну.

Украинский футболист Олег Залужный.

Украинский писатель Борис Антоненко-Давидович.

Знаковые события 5 августа

В 1886 году в США вышла первая газета на украинском языке под названием Америка.

В этот день в 1991 году украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд — он прыгнул на 6,1 м.

5 августа 1936 в СССР начался сложный период, который продолжался до ноября 1938 года. Позже его назвали Большой террор. В то время значительно усилились сталинские репрессии — под расстрелы только в течение 1937 года попали более 300 тыс. человек.