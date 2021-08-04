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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 5 августа

календарь, календар, свято

На 5 августа приходится немало важных праздников — как в Украине, так и за рубежом. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 5 августа, а также приметы и запреты.

5 августа — какой сегодня праздник

5 августа — это 217-й день года. В этот день отмечают Международный день светофора. Дата выбрана потому, что именно 5 августа 1914 года в США появился первый светофор.

В то время светофор светился только двумя цветами — красным и зеленым. А во время переключения раздавался звук.

Этот прибор был изобрел в 1868 году британец Джей Найт в Лондоне, но тогда он взорвался и ранил человека.

В Украине первый светофор был установлен в Харькове в 1936 году.

Также 5 августа — Всемирный день устриц. Впервые этот праздник начали отмечать в США, где он имеет значение национального. В этот день американские рестораны соревнуются в приготовлении устриц по самым оригинальным и вкусным рецептам.

Интересно, что моллюски, которые считаются деликатесом, ранее во Франции и Великобритании потребляли бедные слои населения.

В этот день отмечают много церковных праздников. Верующие чтят память мучеников Трофима, Феофила и 13 мучеников. Они погибли в результате гонения на христиан при правлении императора Диоклетиана. Приведенные на суд, они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву языческим богам. Император приказал их обезглавить.

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Также 5 августа — день Почаевской иконы Божьей матери. Эта икона является одной из наиболее значимых для православных верующих. Уже более 400 лет она находится в Почаевской Лавре, что в Тернопольской области. Икона считается чудотворной и может исцелять тяжелые болезни, к ней обращаются и за освобождением пленных.

Происхождение Почаевской иконы Божьей матери неизвестно. По предположениям, ее могли создать в Болгарии или Византии, поскольку она написана в византийском стиле.

Икону еще чествуют 12 апреля и 21 сентября.

Именины 5 августа

Именины 5 августа отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

Что нельзя делать 5 августа

  • Спать дольше обычного, иначе удача пройдет мимо.
  • Ругаться и плохо думать о родных людях.
  • Злоупотреблять алкогольными напитками и переедать.
  • Бездельничать.
  • Ломать дерево калины — это может принести несчастье.
  • После обеда идти на поле или огород.
  • Принимать важные решения.

Приметы на 5 августа

  • Роса — к хорошей погоде.
  • Вечером появился туман — погода будет хорошей.
  • Приснился хлеб — к ссоре.
  • Если совы кричат ​​- жди холода.
  • На небе много звезд — через несколько дней пойдет дождь.
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Кто родился 5 августа

  • Французский писатель Ги де Мопассан.
  • Художник украинского происхождения Илья Репин.
  • Украинский певец Борис Гмыря.
  • Американский астронавт Нил Армстронг, который первым совершил полет на Луну.
  • Украинский футболист Олег Залужный.
  • Украинский писатель Борис Антоненко-Давидович.

Знаковые события 5 августа

В 1886 году в США вышла первая газета на украинском языке под названием Америка.

В этот день в 1991 году украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд — он прыгнул на 6,1 м.

5 августа 1936 в СССР начался сложный период, который продолжался до ноября 1938 года. Позже его назвали Большой террор. В то время значительно усилились сталинские репрессии — под расстрелы только в течение 1937 года попали более 300 тыс. человек.

Фото: Depositphotos

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