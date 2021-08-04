На 5 августа приходится немало важных праздников — как в Украине, так и за рубежом. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 5 августа, а также приметы и запреты.
5 августа — какой сегодня праздник
5 августа — это 217-й день года. В этот день отмечают Международный день светофора. Дата выбрана потому, что именно 5 августа 1914 года в США появился первый светофор.
В то время светофор светился только двумя цветами — красным и зеленым. А во время переключения раздавался звук.
Этот прибор был изобрел в 1868 году британец Джей Найт в Лондоне, но тогда он взорвался и ранил человека.
В Украине первый светофор был установлен в Харькове в 1936 году.
Также 5 августа — Всемирный день устриц. Впервые этот праздник начали отмечать в США, где он имеет значение национального. В этот день американские рестораны соревнуются в приготовлении устриц по самым оригинальным и вкусным рецептам.
Интересно, что моллюски, которые считаются деликатесом, ранее во Франции и Великобритании потребляли бедные слои населения.
В этот день отмечают много церковных праздников. Верующие чтят память мучеников Трофима, Феофила и 13 мучеников. Они погибли в результате гонения на христиан при правлении императора Диоклетиана. Приведенные на суд, они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву языческим богам. Император приказал их обезглавить.
Также 5 августа — день Почаевской иконы Божьей матери. Эта икона является одной из наиболее значимых для православных верующих. Уже более 400 лет она находится в Почаевской Лавре, что в Тернопольской области. Икона считается чудотворной и может исцелять тяжелые болезни, к ней обращаются и за освобождением пленных.
Происхождение Почаевской иконы Божьей матери неизвестно. По предположениям, ее могли создать в Болгарии или Византии, поскольку она написана в византийском стиле.
Икону еще чествуют 12 апреля и 21 сентября.
Именины 5 августа
Именины 5 августа отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.
Что нельзя делать 5 августа
- Спать дольше обычного, иначе удача пройдет мимо.
- Ругаться и плохо думать о родных людях.
- Злоупотреблять алкогольными напитками и переедать.
- Бездельничать.
- Ломать дерево калины — это может принести несчастье.
- После обеда идти на поле или огород.
- Принимать важные решения.
Приметы на 5 августа
- Роса — к хорошей погоде.
- Вечером появился туман — погода будет хорошей.
- Приснился хлеб — к ссоре.
- Если совы кричат - жди холода.
- На небе много звезд — через несколько дней пойдет дождь.
Кто родился 5 августа
- Французский писатель Ги де Мопассан.
- Художник украинского происхождения Илья Репин.
- Украинский певец Борис Гмыря.
- Американский астронавт Нил Армстронг, который первым совершил полет на Луну.
- Украинский футболист Олег Залужный.
- Украинский писатель Борис Антоненко-Давидович.
Знаковые события 5 августа
В 1886 году в США вышла первая газета на украинском языке под названием Америка.
В этот день в 1991 году украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд — он прыгнул на 6,1 м.
5 августа 1936 в СССР начался сложный период, который продолжался до ноября 1938 года. Позже его назвали Большой террор. В то время значительно усилились сталинские репрессии — под расстрелы только в течение 1937 года попали более 300 тыс. человек.