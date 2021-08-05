5 августа отмечают день ангела Виталия. Это имя походит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.
Если у вас в окружении есть мужчины с таким именем, не забудьте их поздравить. Факты ICTV собрали поздравления с днем ангела Виталия в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Виталия в картинках
Поздравления с днем ангела Виталия в СМС
***
Добрый ангел послал тебе благословенье,
И оградил от всех бед и зла,
Подарил тебе удачу, вдохновенье,
Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.
Пусть это торжество тебя приятно удивит,
Пусть окружают верные друзья,
Пускай судьба тебя сполна наградит,
Пускай во всем везет, всегда.
***
Красивое имя дано при рожденье!
В нем мягкости столько и столько веселья,
Подвижности, легкости и оптимизма,
Забытого нами — почти — альтруизма.
Все качества эти в Виталии есть!
И нам бы хотелось в Виталия честь
Устроить день праздника. Есть и причина
Ведь он — именинник, наш славный мужчина!
***
Ты интересен, элегантен и красив,
Твои поступки вызывают уваженье,
Так пусть судьба подарит и везенье,
Чтоб стал у жизни радостным мотив!
Пусть, Виталий, мечтам твоим сбыться
Позволит судьба и фортуна,
Чтоб счастья прекрасная птица
В окошко изящно вспорхнула.
***
Тебе желаю я, Виталя,
Здоровья крепкого, удачи!
Чтоб все мечты реальны стали,
Ты становись только богаче!
Пускай улыбка твоя будет
Почаще радостно сиять!
И близкие по духу люди
Тебя пусть будут окружать!
Значение имени Виталий
По своей энергетике имя весьма благоприятно формирует жизнь: в ней достаточно оптимизма, мягкости, подвижности, вместе с тем оно несет на себе некоторую печать отрыва от действительности.
С раннего детства Виталий прилежен, застенчивый, послушный и ласковый. Виталия часто называют “маменькиным сынком”, так как он не любит отрываться от матери, беспрекословно выполняет все его поручения.
Маленьком Виталию комфортно и уютно с детьми младше его. С мягким характером Виталия скрывается сильная личность, котрая дает ему возможность быть лидером среди сверстников. Обожает быть в гуще событий, часто становится организатором различных выходок.
С детства Виталий очень пунктуален и исполнительный, но может быть очень вспыльчивым, особенно, если кто-то не поддерживает его точку зрения.