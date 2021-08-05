5 августа отмечают день ангела Виталия. Это имя походит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.

Если у вас в окружении есть мужчины с таким именем, не забудьте их поздравить. Факты ICTV собрали поздравления с днем ангела Виталия в открытках и СМС.

Поздравления с днем ​​ангела Виталия в картинках

Поздравления с днем ​​ангела Виталия в СМС

***

Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всем везет, всегда.

***

Красивое имя дано при рожденье!

В нем мягкости столько и столько веселья,

Подвижности, легкости и оптимизма,

Забытого нами — почти — альтруизма.

Все качества эти в Виталии есть!

И нам бы хотелось в Виталия честь

Устроить день праздника. Есть и причина

Ведь он — именинник, наш славный мужчина!

***

Ты интересен, элегантен и красив,

Твои поступки вызывают уваженье,

Так пусть судьба подарит и везенье,

Чтоб стал у жизни радостным мотив!

Пусть, Виталий, мечтам твоим сбыться

Позволит судьба и фортуна,

Чтоб счастья прекрасная птица

В окошко изящно вспорхнула.

***

Тебе желаю я, Виталя,

Здоровья крепкого, удачи!

Чтоб все мечты реальны стали,

Ты становись только богаче!

Пускай улыбка твоя будет

Почаще радостно сиять!

И близкие по духу люди

Тебя пусть будут окружать!

Значение имени Виталий

По своей энергетике имя весьма благоприятно формирует жизнь: в ней достаточно оптимизма, мягкости, подвижности, вместе с тем оно несет на себе некоторую печать отрыва от действительности.

С раннего детства Виталий прилежен, застенчивый, послушный и ласковый. Виталия часто называют “маменькиным сынком”, так как он не любит отрываться от матери, беспрекословно выполняет все его поручения.

Маленьком Виталию комфортно и уютно с детьми младше его. С мягким характером Виталия скрывается сильная личность, котрая дает ему возможность быть лидером среди сверстников. Обожает быть в гуще событий, часто становится организатором различных выходок.

С детства Виталий очень пунктуален и исполнительный, но может быть очень вспыльчивым, особенно, если кто-то не поддерживает его точку зрения.