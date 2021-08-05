По случаю 30-летия независимости Украины в Киеве состоится концерт Ковчег Украина: музыка, который объединит лучшие традиции украинской музыки — от тысячелетней древности до современности.

Мероприятие пройдет 22 августа в 21.00 на Михайловской площади. Вход на концерт свободный.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что на фестивале Ковчег Украина: музыка можно лучше узнать песенное прошлое и будущее нашей страны.

— Новые мелодии, новые решения в звучании, новые имена, которые гармонично отражают всем любимую классику. Это действительно событие, где можно услышать прошлое и будущее. Потому что украинская музыка — часть культурной самобытности нашего государства. Это наше нематериальное наследие, по которому Украину узнают в мире. Мотивы, народные инструменты, специфика пения, лирические и жизнеутверждающие тексты — это наш уникальный код, — добавил Александр Ткаченко.

Участниками фестиваля станут Сергей Жадан, ДахаБраха, Хорея Козацька, Курбасы, молодежный симфонический оркестр Украины, хор Дударик, девичий хор КДМЛ им. Н. Лысенко, солисты академической музыки — Оксана Никитюк и Назар Тацишин, певцы и певицы Джамала, Святослав Вакарчук, Юлия Санина и Алина Паш.

Главным дирижером и соавтором концерта станет Оксана Линево — первая женщина на посту главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац, а также основатель и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt.

А инициатором и креативным продюсером мероприятия является Ярина Винницкая.

А 24 августа на НСК Олимпийский состоится грандиозный концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

Мероприятие будет длиться три часа, а 98% песен будут звучать на украинском языке.

Праздничное шоу будет построено как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса, а каждая песня плавно перетекать в следующую композицию.

Артисты будут участвовать в мероприятии совершенно бесплатно. Билеты на концерт стоят от 200 до 2700 грн.

Все деньги будто направлены на строительство музея художника Ивана Марчука.

Источник: Александр Ткаченко