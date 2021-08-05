Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на август 2021 года составила астролог Татьяна Диденко.

Гороскоп для Овнов

Овнам в августе будет комфортно и уютно. Работа стабильная, зарплата ожидается по плану. Однако рожденным в последней декаде знака нужно поменьше идти на риск и споры. Очень вероятно столкновение с властями.

Гороскоп для Тельцов

Тельцы продолжают свои начинания. Этот знак уже два года во власти силы Урана. А он дает резкие изменения во многих областях жизни. Но август принесет активность в общении и достижении своих целей. Тельцы, рожденные в последней декаде, берегите свои финансы. Траты будут очень неожиданные.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы в августе будут заняты обучением, подготовкой к школе. К 20 августа будут готовы списки в магазин и будут совершаться нужные покупки, которые принесут удовольствие. Конец месяца принесет какие-то скандалы и неприятности.

Гороскоп для Раков

Раки в августе будут заниматься своими обычными делами, многие уже побывали в отпуске и полны сил, готовы к работе и к общению с друзьями. Только рожденные в последней декаде знака имеют большую вероятность столкновения с органами власти (штрафы и различные письма от высших инстанций).

Гороскоп для Львов

Львы в последний месяц лета потратят много денег — кто на отдых, кто на ремонт, кто на подарки. Много общения и с друзьями, и не с очень приятными личностями. Период тяжелой работы начинается прямо с 1 августа. Но с середины месяца немного поутихнет. Но все же присутствуют форсмажные ситуации, что выводит из себя критичных Львов. Подготовка детей к учебе проходит под их четким наблюдением.

Гороскоп для Дев

Девы, рожденные в самом начале месяца, берегите и здоровье, и деньги. Упрямство и агрессивность во взглядах вам не сыграет на пользу. 10-13 числа будут конфликты с детьми и партнерами по браку. Вспомнится давняя обида, причем надуманная вами же. Женщины очень склонны к плаксивости. Алкоголь только усугубит душевные муки. Можно просто устроить вечеринку или сходить в кино. Настроение вмиг исправится.

Гороскоп для Весов

У Весов пол августа пройдет ровно, без больших изменений в худшую сторону. А с 20 августа Венера зайдет в знак Весов, и это принесет в жизнь равновесие, порядок, много общения с близкими людьми и старыми друзьями. Если вы дизайнер, архитектор, математик, то возможностей развиваться станет больше. Можно купить себе давно необходимые вещи. Они прослужат долго. И ваши дети будут готовы к учебе благодаря вашему чувству долга.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы будут в относительно неплохой форме, тренироваться не хочется, но сознание говорит, что нужно. Идет внутренняя борьба с ленью. Много нужных, запланированных давно дел, что выполняются с трудом. Знак Скорпиона продолжает стоять в оппозиции к Урану. Поэтому тенденция много делать, а получать результат наполовину, сохраняется. Совет: не работайте в режиме Отличника. Это только подорвет здоровье.

Гороскоп для Стрельцов

Стрелец все еще мечтает о путешествии или отдыхе. Но этот месяц пройдет по давно задуманному плану. Если захотите внести неожиданные коррективы, то до 11-12 числа это не нужно делать, у вас ничего не выйдет. Только то, о чем уже договорено. Но уже с 20 августа у вас будет все получаться, и настроение будет хорошим. Правда, с детьми надо успеть побегать по магазинам. Этот процесс будет в суматохе. Не тяните до последнего.

Гороскоп для Козерогов

Козероги спокойные в этом месяце. У них все под контролем. Только с 20 августа, когда Венера войдет в знак Весов, Козероги почувствуют дискомфорт в их размеренной жизни. Постарайтесь все финансовые дела решить до 20-го числа. И тогда все будет под вашим контролем, и так как вы решите. В жизни детей ( внуков) тоже все к концу месяца станет на свои места и они будут готовы к новому учебному году. Вот только рожденные 16-21 января будут ощущать тяжесть неизбежных проблем, которые зависят от вышестоящих инстанций.

Гороскоп для Водолеев

У Водолеев продолжаются испытания на прочность. Ощущение, что вы постоянно сдаете экзамены. С детьми, правда, все хорошо, вы общаетесь, проводите много времени, у вас дружба. Но к 20 августа тяжесть пройдет, и вы успеете отдохнуть с семьей и купить для себя что-то очень необходимое. Только 28-29 августа будут очень насыщены неожиданными срочными делами и встречами. Но вы все успеете, хотя и будете переживать.

Гороскоп для Рыб

Для Рыб август будет относительно спокойным. Правда, с детьми будет куча дел. Они успеют еще поехать отдохнуть с бабушками, дедушками. И вы при желании можете организовать небольшой отдых у воды. Впрочем, до 10 августа будут какие-то личные конфликты, ощущение нехватки любви и внимания. И весь месяц пронизан выяснениями отношений, решением, что же мне выбрать, ехать или не ехать. Вам необходима передышка, нужно остановится хотя бы на две недели. Наберитесь сил. Обретите спокойствие в душе. Этот месяц опасен агрессивностью и обманом. Не пейте алкоголь. Он спровоцирует новые вспышки обид и претензий (даже к самому себе). Не нарушайте режим сна. И тогда вы проживаете этот месяц с минимальными потерями.