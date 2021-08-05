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Каріна Зуєва |

Преображение Господне и День независимости Украины: календарь праздников на август 2021

Праздники в августе

В последний месяц лета украинцы получат дополнительный выходной день, поскольку в календаре на август 2021 есть важный государственный праздник — День независимости.

Всего третий месяц лета подарит нам 21 рабочий день и 10 выходных.

Кроме Дня независимости, в августе украинцы также празднуют Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День Государственного Флага, День авиации Украины и День шахтера.

Также в последний месяц лета отмечают Международный день светофора, Международный день коренных народов мира и Международный день молодежи.

Православные верующие отметят Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Календар свят у серпні 2021

Календарь праздников на август 2021:

  • 1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания
  • 5 августа — Международный день светофора
  • 6 августа — Международный день Врачи мира за мир
  • 8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя, Всемирный день кошки, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира
  • 12 августа — Международный день молодежи
  • 13 августа — Всемирный день левши
  • 14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
  • 15 августа — День археолога
  • 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, День пасечника, Всемирный день гуманитарной помощи
  • 21 августа — Всемирный день бездомных животных
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
  • 24 августа — День Независимости Украины, День рождения картофельных чипсов
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День авиации Украины, День дальнобойщика
  • 29 августа — Ореховый Спас, День шахтера, Международный день действий против ядерных испытаний
  • 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений
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Церковный календарь праздников на август 2021

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