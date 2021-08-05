Традиционно 5 августа в мире отмечают Международный день светофора, изобретения, помогающего регулировать движение пешеходов, автомобилистов, велосипедистов и даже морских судов.

По случаю празднования Международного дня светофора Факты ICTV предлагают вам узнать об истории возникновения устройства и посмотреть фото самых необычных светофоров мира.

Международный день светофора — история

В 1914 году именно 5 августа появился первый светофор в городе Кливленд, США.

Интересно, что светофорное устройство имело только два цвета — красный и зеленый. А при их переключении выдавал звуковой сигнал.

Уже через шесть лет, в 1920-м, появился в Детройте (штат Мичиган, США) и Нью-Йорке первое трехцветное светофорное устройство (красный, зеленый и желтый цвета).

В Украине же появился первый светофор в городе Харьков в 1936 году. По состоянию на 2016 год в стране насчитывалось около 4,5 тыс. этих ярких устройств.

Топ-5 интересных светофоров мира

В Берлине на улицах часто можно встретить регулятор движения, на котором изображен велосипед (зеленый), звезда (желтый) и сердце (красный).

Там же, в Берлине, есть светофор, на котором изображен человечек в шляпе. Его имя Ампельман. Он светится зеленым цветом, когда движение разрешено. Более того, в немецкой столице даже продают сувениры с его изображением, в частности футболки, сумки и блокноты.

В городе Бонн (бывшая столица Германии) есть уникальные светофоры с изображением известного композитора Людвига ван Бетховена на зеленом сигнале. Появились портреты немецкого художника в 2020 году на его 250-летие.

В Вене можно найти светофоры для влюбленных. Такую инициативу придумали в мае 2015 года. Интересно, что их еще называют ЛГБТ-светофорами, потому что придумали регуляторы к ежегодному гей-прайду (Christopher Street Day).

В городе Мэриборо (Австралия) есть светофор с изображением Мэри Поппинс. Местные власти посвятили его автору книг о знаменитой няне Памеле Трэверс. А установили его недалеко от дома, где родилась писательница.

3 малоизвестных факта о светофорах

Синий вместо зеленого. Несколько лет на улицах японских городов были светофоры с синим цветом, который позволял двигаться. Но исследователи установили, что человеческий глаз лучше воспринимает зеленый цвет, чем синий. Поэтому на сегодняшнее время в стране улице оснащены классическими регуляторами движения.

Проезд на красный свет. В бразильском Рио-де-Жанейро водителям позволяют ехать на красный светофор. Однако такое исключение действует только с 22.00 до 5.00. Правило ввели в связи с криминогенной ситуацией в стране. Так, водители Рио могут избежать возможного ограбления, проезжая на красный свет.

13 сигналов в светофоре. Да-да, именно в немецком Берлине есть светофор, который показывает не три классических сигналы: стой-приготовься-иди, а 13. Однако ориентироваться по таким устройством весьма сложно и водителям, и пешеходам. Поэтому рядом всегда патрулирует полицейский, который помогает разобраться.