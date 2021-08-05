14 и 15 августа в Киеве на Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка к новому 2021-2022 учебному году.

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 20.00 в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, опубликовав соответствующее распоряжение.

Организаторы должны обеспечить установление туалетных модульных кабин, дополнительных урн для мусора, контейнеров для сбора бытовых отходов, отдельных контейнеров для использованных средств индивидуальной защиты с целью их дальнейшей утилизации.

Во время ярмарки полиция будет контролировать порядок, а спасатели обеспечат дежурство пожарно-спасательной техники.

Кроме этого, на школьной ярмарке будут дежурить бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Ранее Минобразования сообщило, что учебный год 2021-2022 начнется 1 сентября, в среду. В ведомстве отметили, что все уже устали от дистанционного обучения.

Тем более, они понимают важность живого общения между учениками. Поэтому процесс вакцинации работников образования идет ускоренными темпами, чтобы до 1 сентября успеть провакцинировать как можно больше учителей.