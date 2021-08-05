Последний месяц лета насчитывает много знаменательных дат. Факты ICTV рассказывают, праздник отмечают 6 августа в Украине и мире.

6 августа — какой сегодня праздник

День Хиросимы или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа.

6 августа 1945 года, созданная США атомная бомба, была брошенная на японский город Хиросиму. Уже 9 августа еще одна бомба была сброшена на город Нагасаки.

Приказ о бомбардировке подписал американский президент Гарри Трумэн.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стало первым и единственным случаем в мировой истории, когда атомные бомбы были сброшены на мирное население.

Церковный праздник 6 августа

Верующие чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они стали первыми святыми на Руси, которые были канонизированы Русской и Константинопольской церковью. Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноапостольного князя Владимира.

Именины 6 августа

6 августа именины празднуют Кристина, Глеб, Давид, Анатолий, Славомир, Яков.

Приметы на 6 августа

Какой будет погода сегодня, такой же она будет в течение августа.

Если заметите, что цыплята прижимаются к курице, то это к затяжным дождям.

Если чайки садятся часто на воду, то это к дождю.

Если закат солнечный, то до конца лета не будет осадков.

Что нельзя делать 6 августа

Не стоит занимать соседям соль и хлеб. Однако можно, если они заплатят за это хотя бы монету.

Не сметайте крошки со стола рукой.

Если в этот получите зарплату, то не тратьте ни копейки в течение суток.

Церковные праздники в Украине

Праздники в Украине делятся на официальные, неофициальные и церковные.

Главным днем в церковном календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV подготовили полный календарь церковных праздников на 2021 год, чтобы можно было отследить важные даты.