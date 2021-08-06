Международный день пива празднуют в мире ежегодно в первую пятницу августа. Основателем считается владелец бара, американец Джесс Авшаломов. Праздник призван создать товарищескую атмосферу в мире за бокалом пива.
Отмечать его довольно легко. Собираемся с друзьями, берем пиво и наслаждаемся приятной атмосферой.
Поздравление с Днем пива в открытках и СМС для Viber
Я признаюсь, не тая:
Пиво я люблю, друзья!
А у пива праздник есть —
Это праздник в нашу честь!
Светлое, игристое,
Ясное и чистое;
Темное, хмельное —
В радость нам с тобою.
Пиво настоящее
Меряется ящиками —
Это справедливо.
С праздником, с Днем пива!
С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!
Гостей пригласите
И славно кутите,
Чтоб каждый был с пивом
И стал лишь счастливым!
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
Хмельной сегодня праздник,
Хмельной напиток пьем,
Мы с пивом делим радость,
С ним плачем и поем.
Желаю, чтобы пена
Наполнила бокал,
Пусть будет нынче пиво
Достойно всех похвал.
Интересные факты о пиве
- Пиво считается одним из старейших алкогольных напитков в мире. Предполагается, что прототип современного пива появился еще в эру неолита — 9,5 тыс. лет до н.э.
- Самое крепкое пиво — Snake Venom (Змеиный яд). Напиток от шотландского производителя оценивает свою крепость в 67,5%.
- Существуют люди, у которых есть фобия, связанная с пивом. Соноселикафобия – страх пустого стакана с пивом.
- Пиво не только может увеличить живот, но и укрепить кости. В этом напитке есть кремний, который способствует лучшему отложению кальция и минералов в костной ткани. Однако не забывайте, что пиво — алкогольный напиток, который влечет за собой и негативные последствия, как и любое другое спиртное.
- Пивоваренное дело стало мужским занятием лишь в конце XVIII века. До этого профессиональными пивоварами были женщины. Такая тенденция наблюдалась во всех странах. Покровительницами пива также зачастую становились именно женщины. У древних шумеров богиню пива звали Нинкаси, а у египтян — Менкет.