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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Ваше здоровье! Лучшие поздравления с Днем пива для Viber

День пива 2021 - поздравления

Международный день пива празднуют в мире ежегодно в первую пятницу августа. Основателем считается владелец бара, американец Джесс Авшаломов. Праздник призван создать товарищескую атмосферу в мире за бокалом пива.

Отмечать его довольно легко. Собираемся с друзьями, берем пиво и наслаждаемся приятной атмосферой.

Поздравление с Днем пива в открытках и СМС для Viber

День пива 2021 - поздравления

Я признаюсь, не тая:
Пиво я люблю, друзья!
А у пива праздник есть —
Это праздник в нашу честь!

Светлое, игристое,
Ясное и чистое;
Темное, хмельное —
В радость нам с тобою.

Пиво настоящее
Меряется ящиками —
Это справедливо.
С праздником, с Днем пива!

День пива 2021 - поздравления

С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!

Гостей пригласите
И славно кутите,
Чтоб каждый был с пивом
И стал лишь счастливым!

День пива 2021 - поздравления

Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!

День пива 2021 - поздравления

Хмельной сегодня праздник,
Хмельной напиток пьем,
Мы с пивом делим радость,
С ним плачем и поем.

Желаю, чтобы пена
Наполнила бокал,
Пусть будет нынче пиво
Достойно всех похвал.

День пива 2021 - поздравления

Интересные факты о пиве

  • Пиво считается одним из старейших алкогольных напитков в мире. Предполагается, что прототип современного пива появился еще в эру неолита — 9,5 тыс. лет до н.э.
  • Самое крепкое пиво — Snake Venom (Змеиный яд). Напиток от шотландского производителя оценивает свою крепость в 67,5%.
  • Существуют люди, у которых есть фобия, связанная с пивом. Соноселикафобия – страх пустого стакана с пивом.
  • Пиво не только может увеличить живот, но и укрепить кости. В этом напитке есть кремний, который способствует лучшему отложению кальция и минералов в костной ткани. Однако не забывайте, что пиво — алкогольный напиток, который влечет за собой и негативные последствия, как и любое другое спиртное.
  • Пивоваренное дело стало мужским занятием лишь в конце XVIII века. До этого профессиональными пивоварами были женщины. Такая тенденция наблюдалась во всех странах. Покровительницами пива также зачастую становились именно женщины. У древних шумеров богиню пива звали Нинкаси, а у египтян — Менкет.

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