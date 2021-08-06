Международный день пива празднуют в мире ежегодно в первую пятницу августа. Основателем считается владелец бара, американец Джесс Авшаломов. Праздник призван создать товарищескую атмосферу в мире за бокалом пива.

Отмечать его довольно легко. Собираемся с друзьями, берем пиво и наслаждаемся приятной атмосферой.

Поздравление с Днем пива в открытках и СМС для Viber

Я признаюсь, не тая:

Пиво я люблю, друзья!

А у пива праздник есть —

Это праздник в нашу честь!

Светлое, игристое,

Ясное и чистое;

Темное, хмельное —

В радость нам с тобою.

Пиво настоящее

Меряется ящиками —

Это справедливо.

С праздником, с Днем пива!

С Днем пенного пива

Любого разлива!

Его выпивайте

И не заскучайте!

Гостей пригласите

И славно кутите,

Чтоб каждый был с пивом

И стал лишь счастливым!

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

Хмельной сегодня праздник,

Хмельной напиток пьем,

Мы с пивом делим радость,

С ним плачем и поем.

Желаю, чтобы пена

Наполнила бокал,

Пусть будет нынче пиво

Достойно всех похвал.

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