Международный день пива празднуют во всем мире в первую пятницу августа. В этом году событие припадает на 6 августа.

День пива впервые отметили в 2007 году в Калифорнии. В 2011 году праздник стал международным — сейчас его отмечают в более чем 50 странах.

Мы приготовили поздравления с Днем пива в открытках, которые понравятся любителям прохладительного напитка. В этот день стоит поздравить тех, кто причастен к созданию пива или любит выпить несколько бутылок в шумной компании.

Основателем праздника считают владельца бара Джесси Авшаломова, который таким образом хотел привлечь как можно больше посетителей в бар.

Международный день пива проводят в главных пивных местах города — пабы, бары и рестораны. Все участники праздника делятся друг с другом пивом, а также пробуют напиток, сделанный по рецептам других народов. В этот день есть возможность и продегустировать новые или редкие сорта, некоторые из них можно оценить только во время праздника.

Интересные факты о пиве

В Англии проводятся необычные мероприятия — мужчины устаивают забег на 8 км, выпивая по бокалу пива в каждом пабе, расположенном вдоль дистанции. Каждому участнику выдается по детской коляске, которую нельзя переворачивать.

Самую дорогу бутылку пива продали за $16 тыс. Пиво называется Lowebrau, и это единственная уцелевшая бутылка после крушения дирижабля Гинденбург в Германии в 1937 году.

Самый популярный пивной фестиваль в мире — Oktoberfest. Традиционно, он проходит в Германии в сентябре.