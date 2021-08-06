Преображение Господне у католиков — история и традиции праздника

6 августа католики отмечают Преображение Господне. Это один из крупнейших церковных праздников в году, в народе его называют Яблочным Спасом.

Православные христиане отмечают этот праздник 19 августа, а к его традициям относятся очень ответственно.

История праздника

Праздник установлен в память события из жизни Иисуса Христа — Преображения.

Согласно писаниям Евангелии, это произошло перед учениками Петром, Яковом и Иоанном на горе Фавор.

После утомительной дороги ученики уснули, а проснувшись они увидели Иисуса, который уже преобразился: его лицо сияло, а одежда стала белой и блестящей.

Рядом с Господом стояли пророки Илья и Моисей.

Именно в момент преображения Христос позволил трем апостолам увидеть сочетание двух проявлений в себе — человеческого и божественного.

Традиции Яблочного спаса

В праздник Яблочного спаса принято идти на церковную службу, после которой освящают фрукты: яблоки, груши, виноград и сливы.

Священнослужители в этот день надевают белые наряды, поскольку они символизируют вечный Божественный свет.

Считается, что на Яблочный Спас обязательно нужно угощать бедных людей, больных и обездоленных.

Кроме этого, люди верят, что в этот день яблоки становятся волшебными. Если загадать желание и съесть освященное яблочко, то все обязательно сбудется.