Что подарить подруге на день рождения — идеи

Приближается день рождения вашей подруги, однако вы не знаете, что можно ей подарить? Не стоит волноваться по этому поводу, поскольку есть много хороших идей, которые помогут обрадовать вашего близкого человека.

Первоочередно нужно отталкиваться от интересов приятельницы. Как вариант, можно подарить ей технику, другие практичные вещи или впечатление. Факты ICTV подготовили список подарков, которыми можно порадовать подругу в ее день рождения.

Техника

Отличным вариантом для подарка может быть техника, которая пригодится в повседневной жизни. Например, портативная зарядка, которая понадобится в момент, когда садится батарея телефона, а розетка — далеко.

А мультиварка, например, упростит ежедневную готовку. К счастью, ассортимент электроники сейчас большой, поэтому есть, из чего выбрать. Список техники, которую можно подарить для развлекательных и бытовых целей:

портативная колонка;

мультиварка;

кофемашина;

павербанк;

миксер;

портативный блендер;

соковыжималка;

машинка для удаления катышек;

плойка для волос;

телефон;

фотоаппарат;

планшет;

электронная книга;

проектор;

игровая приставка;

электронные весы;

кондиционер;

беспроводные наушники.

Практичные вещи

Один из самых лучших подарков — практичные вещи, которыми человек может воспользоваться после того, как его праздник прошел. К тому же такой презент будет еще долгое время напоминать вашей приятельнице о том, что она дружит с прекрасным человеком.

Например, маленький отпариватель для вещей пригодится в путешествии, а из термоса можно выпить горячий напиток в холодную погоду. Список практичных вещей для подарка подруге:

термос или ланч-бокс;

фотоальбом;

сумка;

портативный холодильник;

духи или ароматизатор для дома;

шарф;

набор средств для ухода за обувью;

дорожный отпариватель для вещей;

подписка на онлайн-сервисы;

курс обучения, связанный с хобби.

Впечатление

Впечатление даст положительный эмоциональный заряд на долгое время. Например, если подруга давно хотела попробовать свои силы в конном спорте, то почему бы не предоставить ей такую возможность? Уверены, общение со скакуном не оставит ее равнодушной.

Любительнице экстремального времяпровождения можно подарить прыжок с парашютом. Главное, чтобы сертификаты имели долгий срок действия. Список сертификатов, которые можно купить подруге:

мастер-класс по гончарству;

массаж;

полет на флайборде;

прогулка на квадроцикле;

управление Boeing-737;

катание на вездеходе;

мастер-класс по управлению яхтой;

драйв на гидроцикле;

парасейлинг;

сплав на реке;

мастер-класс по созданию флорариума;

игра в большой теннис;

прыжок с парашютом;

вейкбординг на канате;

вечеринка в аквалимузине;

пневматический тир;

кинотеатр на крыше;

картинг;

пейнтбол;

перегонки на каяках;

прогулка на каноэ;

виртуальный квест;

экскурсия в Чернобыль;

фотосессия;

езда на мотоцикле;

мастер-класс дрифтинга;

полет на воздушном шаре;

заезд на джипе;

прогулка на лошадях.

Уверены, что в любом случае презент понравится подруге, ведь его подарили именно вы. Факты ICTV желают прекрасного совместного отдыха и лучших впечатлений.