7 августа в Украине православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы — в народе этот день называют Анна летняя. А в Британии в этот день проходит Эдинбургский международный фестиваль искусств, который считается одним из крупнейших в мире в этой сфере.

7 августа — какой сегодня праздник

Успение праведной Анны отмечают ежегодно. Согласно поверью, супруги Иоаким и Анна хотели иметь детей, однако так не сумели до глубокой старости. В то время бездетность считалась позором, поэтому им приходилось слушать насмешки в свою сторону.

Все время они молились Господу, надеясь на его божественное благословение. Спустя долгое время у них все же родилась доченька, которую назвали Марией. Император Иустиниан II обновил один из храмов в честь Анны, поскольку она явилась его беременной супруге.

Праздники 7 августа в других странах

В Великобритании в этот день ежегодно проходит Эдинбургский международный фестиваль искусств. Считается, что это одно из самых крупнейших праздничных событий в сфере сценического искусства.

Фестиваль проходит в Шотландии — местные жители наслаждаются концертом классической, оркестровой, камерной и вокальной музыки. Также в его рамках проходят театральные спектакли, оперы, танцевальные шоу и балеты. В этом событии принимают участие ведущие творческие коллективы, которые приезжают специально на фестиваль искусств из многих стран мира.

7 августа в Кирибати (островное государство, расположенное в Микронезии и Полинезии) отмечают День молодежи, а в Кот-д’Ивуар (западная Африка) — День независимости.

Именины 7 августа

7 августа именины отмечают несколько людей. Среди них — Ираида, Макар, Александр, Николай, Анна. В этот день нужно поздравить своих знакомых, носящих эти имена, с этой важной датой. Уверены, как Александрам, так и Аннам будет приятно, что их помнят и уважают.

Приметы на 7 августа

зимой будет много снега, если в этот день светлая и теплая погода;

зима будет холодной и ранней, если утром холодно;

раннюю зиму также прогнозируют аисты, которые собираются в стаи;

муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать

нельзя ругаться или скупиться 7 августа, иначе это навлечет беду;

запрещено чинить обувь и одежду, поскольку этот день нужно уделить отдыху и семье;

нельзя оставлять ребенка одного в комнате, иначе он крупно нашкодничает;

нельзя пересаживать цветы — лучше сделать это на следующий день.

Кто родился в этот день

Денис Береснев;

Ксения Вертинская;

Шарлиз Терон;

Эбби Корниш;

Майкл Шеннон;

Тобин Белл;

Рик Дженест;

Ганс Мэтисон;

Франческа Иствуд;

София Ротару;

Шарлотта Льюис.

7 августа в истории

7 августа 1565 года первопечатник Иван Федоров приступил к изданию в Москве Часовника – следующей книги после легендарного Апостола, вышедшего годом ранее.

7 августа 1870 года русский поэт Федор Тютчев написал свое одно из самых знаменитых стихотворений Я встретил вас, которое писатель посвятил баронессе Крюденер.

7 августа 1987 года американская пловчиха Линн Кокс стала первым в истории человеком, которому удалось добраться вплавь из территории Соединенных Штатов в Россию. Спортсменка провела в воде, имевшей температуру +6 градусов, примерно 2 часа и 6 минут, преодолев расстояние в 4 160 м.

Приближается Успение Пресвятой Богородицы

Один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — верующие будут отмечать в 2021 году 28 августа. Иногда эту дату называют второй Пасхой, поскольку с ней связано много поверий об Иисусе и его матери.