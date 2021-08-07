День ангела — Анна (7 августа): поздравления и значение имени

7 августа православные христиане по всему миру отмечают Успение праведной Анны. Она являлась матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.
Именно по этой причине в этот день именины отмечают все Анны.
Значение имени Анны, а также поздравления с Днем ангела в СМС и открытках читайте в материале Фактов ICTV.
Значение имени Анна и характер людей с таким именем
Имя Анна происходит от древнееврейского имени Ханна, что в переводе означает – благосклонность. В христианской традиции оно обозначает милость божья.
Девушек называют этим именем практически по всему миру, а потому оно является одним из самых популярных в мире.
Девушки по имени Анна чаще всего очень хорошо относятся к людям, однако предъявляют к ним очень высокие требования. У них чаще всего обостренное чувство справедливости: всегда знают, что хорошо, а что плохо. Если кто-то с Анной несогласен – она всегда готова пойти на конфликт и доказать свою правоту в споре.
Кроме того, обладательницы этого имени чаще всего хорошо учатся в школе и институте, а также активно принимают участие в общественной жизни.
СМС поздравления с Днем ангела
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Будь хороша всегда, румяна,
На сердце счастье пусть царит!
Пускай с небес святая Анна
Тебя от слез и бед хранит!
*****
Сегодня праздник непростой,
Пришел день Аннушки Святой!
Пускай она ваш дом хранит
От всех размолвок и обид!
На сердце пусть царит уют,
А впереди удачи ждут,
Пусть вера свечкою горит,
Вас от напастей защитит!
*****
С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид —
И Господь всегда хранит!
*****
Анна, Анечка, Анюта —
Сколько нежности, уюта
В теплом имени твоем.
Поздравляю с этим днем!
Он сегодня благодатный,
На душе легко, приятно,
Чтобы было так всегда,
Все, чего желаю я.
*****
Пусть бережет тебя, Анюта,
Каждый день Святая Анна!
Желаю благ земных, уюта,
Живи счастливо постоянно!
Пускай сопутствует везение
Тебе всегда во всех делах!
Желаю вечного цветения,
Любви и радости в глазах!
Поздравления в Открытках с Днем ангела
Церковный календарь на 2021 год
До конца августа православные христиане отметят еще два крупных церковных праздника: Преображение Господне и Успение пресвятой Богородицы.
Оба этих праздника относятся к числу двунадесятых непереходящих и будут отмечаться 19 и 28 августа соответственно.
Какие еще церковные праздники пройдут до конца 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.