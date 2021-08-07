8 августа в Украине свой профессиональный праздник отмечают Войска связи Вооруженных Сил и работники ветеринарной медицины, а во всем мире — офтальмологи и строители.

8 августа — какой сегодня праздник

Ежегодно в Украине 8 августа отмечают День войск связи, который празднуют с 2000 года. В этот день в 1920 году в Киеве начали готовить связистов на Киевских военно-инженерных курсах, поэтому День войск связи ВСУ отмечают именно в эту дату.

На этот день также приходится День работников ветеринарной медицины, во время которого все профессионалы этой сферы слышат похвальные слова в свой адрес и благодарности за их нелегкий труд. Эту праздничную дату официально утвердили в 2001 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Согласно народному календарю, на 8 августа приходится Ермолаев день, во время которого начинают собирать яблоки. Считается, что если собрав их в этот день, то они будут невероятно вкусными и спелыми. Однако плоды яблони нельзя есть вплоть до Яблочного Спаса — плохая примета.

Праздник 8 августа в других странах

В мире ежегодно отмечают Всемирный день кошек, который празднуют по инициативе фонда Animal Welfare в 2002 году. Организация стремилась привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.

На территории всех стран в этот день отмечают День строителя и Международный день офтальмологии, а работников этих важных сфер нужно обязательно поздравить с их профессиональной датой.

8 августа во всех странах — Международный день альпинизма (также его называют Днем альпиниста). Этот день объединяет всех мужчин и женщин, имеющих твердый дух и чрезвычайную силу воли.

Ежегодно во второе воскресенье августа в Туркменистане отмечают общенациональный праздник — День туркменской дыни. Именно этот сладкий плод очень любят в этой стране, поэтому в 1994 году первый президент государства Сапармурато Ниязов решил утвердить в честь дыни праздничную дату.

День мира или Фестиваль мира в Аугсбурге (Германия) с 1970 года отмечают как государственный. В этот день все предприятия в городе уходят на выходной, вне зависимости от любых обстоятельств. Поэтому местные жители перед праздником всегда заранее закупаются продуктами, чтобы во время торжества было много блюд на столе.

Именины 8 августа

8 августа свои именины отмечают четверо мужчин и одна девушка. Среди них — Федор, Сергей, Моисей, Игнатий и Прасковья. В этот день важно уделить время своих знакомым с этими именами и поздравить их с важной датой. Каждому из них будет приятно, что их любят, помнят, уважают и желают счастья.

Приметы на 8 августа

если утром холодная роса — днем ​​будет дождь;

мухи кусаются или лягушки на берегу прыгают — к дождю;

кот рядом лег — к богатству и удаче.

Что нельзя делать 8 августа

женщинам нельзя шить, вязать, выходить в поле или на огород;

в этот день лучше не браться за рискованные финансовые проекты.

8 августа в истории

В Бутане с 1949 года отмечают День независимости (от Индии), а в Аугсбурге (Германия) с 1650 года — День мира, во время которого проходят концерты, праздничные военные парады, ярмарки и народные гуляния.

8 августа 1900 года в Бруклине (США) начался первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса. Его пожертвовал студент Гарвардского университета Дуайт Дэвис.

Сегодня же Кубок Дэвиса считается самым престижным теннисным трофеем в мужском теннисе. За него борются крупнейшие международные команды со всего мира.