Ежегодно День строителя в Украине отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году он приходится на 8 число. Это профессиональный праздник работников строительной отрасли.

Работа строителя нелегкая, поэтому если в вашем окружении есть люди, которые имеют непосредственную связь с этой профессией, обязательно поздравьте их. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем строителя в открытках.

Праздник имеет советские корни, потому что установлен еще во времена Никиты Хрущева — в 1955 году. Однако это лишь подчеркивает важность профессии строителя, поскольку именно их руками созданы все памятники архитектуры и обычные дома, в которых живем мы с вами.

В независимой Украине День строителя стал официальным праздником в 1993 году. Соответствующий указ №273/93 подписал президент.

Кроме того, в августе немало и других профессиональных праздников. К примеру, 15 августа — День археолога, 19 августа — День пасечника, 28 августа — День дальнобойщика.

Также в последний месяц лета украинцы отметят важные государственные праздники и даже получат один дополнительный выходной день на День Независимости Украины. Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.