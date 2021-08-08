День войск связи 2021 в Украине: поздравления в открытках

8 августа в Украине отмечают День войск связи. Эту дату установлено Указом президента от 1 февраля 2000 года.

Это профессиональный праздник украинских военных связистов. Если в вашем окружении есть люди, которые имеют непосредственную связь с этим праздником, не забудьте их поздравить. Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные открытки с Днем войск связи 2021.

Войска связи отвечают за бесперебойное обеспечение всех видов необходимой связи.

Кроме военных операций, также войска связи использовали для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: связисты находились в зоне поражения для предоставления связи спасательным бригадам.

Стоит отметить, что в августе украинцы отпразднуют немало праздников, а также получат дополнительный выходной на День Независимости Украины.

Кроме того, 12 августа — Международный день молодежи, 19 августа — Преображение Господне, 23 августа — День Государственного Флага Украины, а 29 августа — Ореховый Спас. Календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.