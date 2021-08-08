День войск связи ежегодно отмечается 8 августа. Дата профессионального праздника установлена указом президента Украины №154/2000 от 1 февраля 2000 года.
В этот день стоит поздравлять тех, кто связал свою жизнь с военным делом и выполняет обязанности связиста, бесперебойно обеспечивая связь между командным штабом и рядовым составом.
Ко Дню войск связи Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в СМС, которые поднимут настроение каждому, кто служит или служил в специальных войсках.
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С Днем военного связиста
Мы тебя поздравляем.
Мира и здоровья
В этот день тебе желаем!
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С Днем войск связи
Вас поздравить хотим!
Пусть будет чистым ваш эфир,
А вы — здоровы и невредимы.
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С Днем военного связиста!
Пусть успех приходит быстро.
И в работе непростой
Будет радостный настрой.
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Пока такие связисты у нас на службе
Не страшны никакие сюрпризы.
Хочу пожелать вам верной дружбы,
Мирной и счастливой жизни.
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Связь уверенно держи
И работой дорожи.
Ждут тебя почет, признание
За твой труд и за старания.
В арсенале военного связиста сейчас находятся все передовые технологии — от зашифрованной мобильной связи до обилия каналов передачи данных через интернет. Особо важная и секретная информация передается с помощью самых защищенных каналов.
В обязанности военного связиста входит обслуживание и мониторинг качества связи, а также перехват информации противника и шифрование военных сообщений для оперативной передачи. Такой эксперт должен ориентироваться в различных инженерных областях, в том числе и в теле- и радиокоммуникациях, чтобы в случае поломки оперативно ее устранить.