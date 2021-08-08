День войск связи ежегодно отмечается 8 августа. Дата профессионального праздника установлена указом президента Украины №154/2000 от 1 февраля 2000 года.

В этот день стоит поздравлять тех, кто связал свою жизнь с военным делом и выполняет обязанности связиста, бесперебойно обеспечивая связь между командным штабом и рядовым составом.

Ко Дню войск связи Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в СМС, которые поднимут настроение каждому, кто служит или служил в специальных войсках.

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С Днем военного связиста

Мы тебя поздравляем.

Мира и здоровья

В этот день тебе желаем!

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С Днем войск связи

Вас поздравить хотим!

Пусть будет чистым ваш эфир,

А вы — здоровы и невредимы.

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С Днем военного связиста!

Пусть успех приходит быстро.

И в работе непростой

Будет радостный настрой.

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Пока такие связисты у нас на службе

Не страшны никакие сюрпризы.

Хочу пожелать вам верной дружбы,

Мирной и счастливой жизни.

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Связь уверенно держи

И работой дорожи.

Ждут тебя почет, признание

За твой труд и за старания.

В арсенале военного связиста сейчас находятся все передовые технологии — от зашифрованной мобильной связи до обилия каналов передачи данных через интернет. Особо важная и секретная информация передается с помощью самых защищенных каналов.

В обязанности военного связиста входит обслуживание и мониторинг качества связи, а также перехват информации противника и шифрование военных сообщений для оперативной передачи. Такой эксперт должен ориентироваться в различных инженерных областях, в том числе и в теле- и радиокоммуникациях, чтобы в случае поломки оперативно ее устранить.