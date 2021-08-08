Ежегодно во второе воскресенье августа в Украине празднуют День ветеринара. В этом году он приходится на 8 августа.

Его начали отмечать с 2001 года. С тех пор с праздником поздравляют всех причастных, которые решили посвятить свою жизнь спасению жизни животных.

Ежедневно они не только без слов понимают своих четвероногих и не только пациентов, но и всегда делают все ради их блага.

Поздравления с Днем ветеринара также подготовили Факты ICTV, чтобы вы могли таким образом выразить свою благодарность каждому, кто хоть раз спасал жизнь вашего питомца.